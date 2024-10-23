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新北市新增1例本土登革熱病例，中和區70歲男，10月21日出現發燒、頭痛、關節痛/骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解。經調査潛伏期間於管制區域周邊自有土地活動，研判感染與現有高風險區域有關。截至10月22日新北累計68例本土登革熱病例。衛生局長陳潤秋表示，新北自9月23日出現本土登革熱病例，已將中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區等高風險區域列為管制區域，禁止民眾進入，同時持續執行管制區域環境噴消及孳生源清除作業。考量山區是蚊子的天然孳生源，管制區域周邊仍有感染登革熱風險，呼籲市民朋友減少管制區域周邊日常活動，並配合市府防治針對自有土地孳清及噴消，避免孳生病媒蚊。市府團隊加強管制區域周邊及社區巡査，一旦發現積水容器孳生孑孓則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立38件。陳潤秋提醒，近期受颱風影響偶有降雨，雨後請民眾務必巡視住家周遭環境，積極落實「巡倒清刷」清除積水容器避免養蚊。進行戶外活動時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分之防蚊藥劑，避免被蚊叮咬。