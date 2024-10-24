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美國總統大選倒數不到兩周的時間，共和黨總統候選人川普進入十月份後，民調出現逆轉趨勢，在搖擺州中逐漸反超民主黨總統候選人賀錦麗，使得賀錦麗陣營相當惶恐，更有賀陣營資深幕僚感嘆，現就連被視為藍牆州的密西根州與威斯康辛州也呈現崩塌，有可能落敗。根據NBC報導，賀錦麗陣營近期聚焦的重點，在於藍牆州是否可能已經出現部分崩塌，密西根州以及威斯康辛州極有可能落入川普之手，即便賀錦麗拿到最為關鍵的賓州，也無法在不贏得這兩個關鍵搖擺州的情況下勝選。賀錦麗陣營資深人士表示，密州與威州可能會落敗，其中密州特別引起關注。雖然競選團隊仍認為兩黨在搖擺州旗鼓相當，還有許多途徑能取得勝利。然而，賀錦麗陣營發言人拿出近期賀錦麗在密西根州兩分領先的民調，反駁了他們對於選情擔憂的說法。不過，許多美國媒體接連爆出賀錦麗陣營在選情上的擔憂，華爾街日報提到，一名接近競選陣營人士說，大家在三周前都覺得還不錯，但在倒數時刻面臨困難。報導提到，男性支持者對賀錦麗並不買帳，且受到中東戰情影響，密西根州的阿拉伯裔選民也沒有倒向賀錦麗。國會山報（The Hill）也引述一名民主黨人士說法稱，過去2週搖擺州民調開始倒向川普（Donald Trump），對於選情表達不甚樂觀。