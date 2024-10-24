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近來越來越多證據顯示，北韓派出精銳部隊前往俄烏戰爭前線協助俄羅斯，儘管雙方持續否認，但不論是韓國情報機構公開北韓運送士兵的畫面，北約、美國國防部、白宮也相繼證實這件事情。不過就在23日時，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）放話，再度否認北韓派兵指控，並警告韓國一旦介入烏克蘭議題、威脅俄國安全，則將付出恐怖代價。綜合韓聯社等外媒報導，沙卡洛娃於當地時間23日時召開記者會，針對近來北韓派兵援俄的消息進行嚴正否認，並稱美國國防部長奧斯汀聲稱掌握北韓派兵的證據「是虛假、不實的指控」。在記者會上，沙卡洛娃回答韓聯社提問時，便警告俄羅斯將對「任何可能威脅我國國家和人民安全的措施作出嚴厲回應」，並表示，「希望韓國當局做出謹慎且符合常識的決定」，「一旦介入烏克蘭紛爭，則必須承擔韓國國防安全領域上所發生的後果。」沙卡洛娃表示，韓國政府的反應「令人費解」，認為韓國當局不應該與基輔政權合作，稱過去俄羅斯與韓國在地緣政治上存在著不同見解，但在經濟與人道主義上卻積累著良好且優秀的合作經驗，質疑「為何韓國現在屈服於西方的明顯挑釁」。韓國國家情報院18日公開北韓向俄羅斯派遣精銳部隊、參與俄軍在烏克蘭的特殊軍事行動之消息，並公開運兵前往俄羅斯的衛星影像，隨後表示，北韓目前已派3000名士兵赴俄羅斯，預計到12月總數將達1萬人。韓國當局也研議派出情報小組及支援進攻性武器等援烏方案。