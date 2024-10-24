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明年度總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜今（24）日下午第三度召集朝野協商，對此，行政院發言人李慧芝表示，朝野和諧一直是院長卓榮泰最殷切的期盼，會抱持最大誠意溝通；至於卓榮泰日前拋出不得以將考慮釋憲，李回應，尚未到這個階段，因此沒有討論。總預算案僵局未解，韓國瑜將在下午第3度召集朝野黨團協商，對此，李慧芝在行政院會後記者會指出，朝野和諧一直是卓榮泰最殷切的期盼，會抱持最大誠意持續溝通，而行政院立場很清楚，一定會尊重立法院的預算審查權，也希望立法院能尊重行政院的憲法權限。李慧芝進一步說，在《憲法》第70條、大法官釋字第391號，及《預算法》第91條的規定前提下，立委對於大幅增加預算的法律提案，應先徵詢行政院，且確定資金來源。李慧芝提到，在這前提下，主計總處也提出相關方案，這是開啟意見交流很重要的一部分，主計總處會持續跟各黨團溝通說明，政院對今天下午的協商持續保持樂觀態度。另外，針對卓榮泰日前以點菜比喻總預算協商，李慧芝說，行政院從未做出侵擾其他憲政機關憲法權利的法案，也未做出逾越憲政機關權限份際的相關行為，行政院在憲法權力分治和制衡架構下，卓榮泰一直堅守法治精神，也尊重立法院預算審查權，希望立法院能尊重行政院憲法權限。至於卓榮泰拋出釋憲想法，李慧芝強調，行政院對協商持續樂觀，在遵守憲法、預算前提下，政院會用最大權益跟各黨團溝通，若不得已才會用到最後救濟，但現在也還沒到這個地方，這部分一直沒有討論。