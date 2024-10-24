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▲高市府教育局長吳立森也親自參與手作課程並戴上專屬面具，約定26日遊街派對不見不散。（圖／高市府教育局提供）

▲澳洲Curious Legends劇團前往龍華國小帶領學生共創怪獸面具。（圖／高市府教育局提供）

2024高雄萬聖節將於10月25日登場，活動前夕澳洲Curious Legends劇團直奔龍華國小帶領學生共創怪獸面具，高市府教育局長吳立森今（24）日也親自參與手作課程並戴上專屬面具，約定26日遊街派對不見不散。吳立森表示，2024高雄萬聖節自10月25日至11月3日展開為期10天的慶典，帶來全台最大南瓜雷射燈光秀、遊街派對、南瓜舞台、封街塗鴉及南瓜市集等多項活動，讓市民及學生有機會體驗跨文化節慶習俗澳洲Curious Legends成立於2005年，以操控巨大且溫柔的發光木偶著稱。今年度首次來台，將在高雄萬聖節遊街派對以魔幻的表演，讓市民享受豐富的感官體驗。今(24)日前往龍華國小與師生以共創工作坊的課程，透過豐富的媒材、色彩與簡單的線條圖案，手作千變萬化的萬聖節怪獸面具及萬聖節服裝。龍華國小校長李美金說，學生戴上各式各樣的自製面具，妝扮成自己想像的角色，對於啟發孩子在美學的成果令人驚嘆，藝術融入日常生活是如此純粹、美好。2024高雄萬聖節25日起每天晚上7時開始，每半小時都會有大南瓜燈光秀。26日活動當天下午4時，會開始發放紀念品小南瓜充氣棒，只要有裝扮造型，到凹子底公園現場就能領取獲得，送完為止。高市府教育局呼籲大小朋友，請大家這週末搭乘大眾運輸，一起來觀看表演，大南瓜、你搞怪、一起嗨！