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「國家氣候變遷對策委員會」第二場會議今（24）日登場，經濟部拋出深度節能行動方案三階段，包含十大公營機關先行示範、九大部會與附屬單位跟上、邀集企業參與，同時搭配補助住宅家電汰換為一級能效電器等，喊出2027年節省206億度電的目標。「國家氣候變遷對策委員會」第二場會議下午4時於總統府登場，本次委員會由環境部、經濟部依序進行報告。環境部長彭啓明針對「公部門永續長聯盟推動進展」議題進行報告，經濟部次長連錦漳則針對「深度節能推動進展」進行報告，延續首場委員會的會議結論與委員意見，並以「節能」為主軸，討論公私部門如何導入ESCO服務（能源技術服務），一來達到省電、創造節能投資、提升產業國際競爭力的三贏局面，二來則是要回應國際對於「節能減碳」議題的期待與倡議，如2015年的《巴黎協定》、2021年的聯合國氣候變遷大會，要求各國必須定期更新「國家自主貢獻」（NDC），以加快全球減碳進程。在節能上，經濟部提出「深度節能行動方案」，要以三階段行動，帶動公私部門進行深度節能，達成減碳目標。第一，十大公營帶頭，將由台大醫院、台北榮總、三軍總醫院、中油、台電、台糖、台水、台船、中鋼、唐榮等跨領域公營企業與大型醫療院所進行示範。再來為「九大部會、公營事業齊節能」，將針對運輸、通訊等公營能源大戶三階段推進，如交通部、財政部、國防部、教育部、經濟部、農業部、衛福部等相關附屬單位，由專家進行節能診斷，分析改善處方，再引進ESCO業者，協助用戶汰換設備，最後進行實際檢驗改善成果。最後是「邀集超過2000家民間企業參與」，經濟部將與環境部、金管會跨部門協作，成立輔導顧問團，診斷耗電原因，同時媒合ESCO業者進入，藉由智慧能源管理服務，讓產業具體落實節能。經濟部預期三階段推進，加上政府加碼補助汰換老舊家電為一級能效等多管齊下，預計2027年將可省下206億度電，相當省下全國8%用電，約等於8座台中三號燃煤機組的年發電量。據指出，此次委員會探討議題，已事先在行政院進行討論，並經總統賴清德與行政院長卓榮泰討論，決定聚焦「節能」、「永續」兩面向，要落實「帶動節能產業（ESCO），來幫助產業節能」精神，同時貼合國際期待與趨勢，讓台灣產業在國際上更具競爭力，並為強化國家能源韌性擬定戰略方針。