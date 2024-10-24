2024台灣大賽進行中華職棒史上第7次的「獅象爭霸」，G4中信兄弟在台南棒球場客場作戰，資深土投鄭凱文雖然在首局失分，但是打線展現進攻火力，靠著岳政華適時一擊與陳子豪陽春全壘打拉開比分，最終以6：4逆轉勝，搶下系列賽3：1的聽牌優勢。25日的G5雙方將移師台中的洲際棒球場，兄弟派出德保拉，獅隊則由王牌洋投勝騎士應戰。《NOWnews》也為讀者賽事以及轉播方面的資訊。
⚾️G5先發投手資訊
德保拉本季在一軍出賽20場，包括20場先發，取得10勝5敗，防禦率3.05。今年例行賽對統一獅先發5場，總計5場先發，累計拿下2勝2敗，防禦率4.40。在台灣大賽首戰扛下先發，面對統一打線，首局雖然遭遇亂流失分，但在比賽後段回穩，連續6局沒有失分，拿下勝投。
勝騎士本季是中職的勝投王，出賽26場，拿下14勝5敗，防禦率2.49，在台灣大賽G2擔任先發，當時繳出5.2局失3分的投球表現，並靠著打線爆發狂敲16支安打，收下勝投，是獅隊在系列賽的唯一1勝。
⚾️▍賽事資訊 ▍
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
以下為中職轉播資訊：
⚾️有線電視
緯來電視網 ：中信兄弟
DAZN ：、樂天桃猿主場
博斯頻道 ：統一獅（全主場）
MOMO ：統一
中華電信 MOD
愛爾達體育家族：中信兄弟
DAZN ：樂天桃猿主場賽事
博斯頻道：統一獅（全主場）
⚾️網路直播平台：
LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅
MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅
CPBLTV
DAZN:中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿（六隊都有）
Twitch ：
中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball
樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1
Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將
LiTV線上影視 ：統一獅
四季線上4gTV ：統一獅
亞太電信GtTV ：統一獅
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德保拉本季在一軍出賽20場，包括20場先發，取得10勝5敗，防禦率3.05。今年例行賽對統一獅先發5場，總計5場先發，累計拿下2勝2敗，防禦率4.40。在台灣大賽首戰扛下先發，面對統一打線，首局雖然遭遇亂流失分，但在比賽後段回穩，連續6局沒有失分，拿下勝投。
勝騎士本季是中職的勝投王，出賽26場，拿下14勝5敗，防禦率2.49，在台灣大賽G2擔任先發，當時繳出5.2局失3分的投球表現，並靠著打線爆發狂敲16支安打，收下勝投，是獅隊在系列賽的唯一1勝。
⚾️▍賽事資訊 ▍
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
以下為中職轉播資訊：
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中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball
樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1
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