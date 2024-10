我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總經理林意書述說著新佰祿從MADE IN TAIWAN過去的品牌代工轉成BRAND IN TAIWAN,成立全台第一也是唯一的燕窩觀光工廠。(圖/記者郭凱杰攝)

研發、製造起家,成立超過30年的新百祿燕窩觀光工廠結合生物科技,今(23)日配合觀光工廠成立十週年特別推出第一波包括花蓮蜜香紫錐菊、屏東青纖檸檬露、嘉義玫瑰紅薏仁等三款農萃健康飲品,不僅幫助台灣在地小農,提升農產品附加價值,也提供更多元的保健選擇。且上述三款飲品皆採取沖泡式茶飲,讓消費者更方便隨身攜帶。新百祿總經理林意書表示,這次發表的蜜香紫錐菊、青纖檸檬露、玫瑰紅薏仁等三款台灣農萃健康飲,分別運用花蓮吉安、屏東九如、嘉義朴子在地農產元素,並與政府、學術技轉單位合作,整合帶動上、下游區域農業產業鏈發展,提升農產品附加價值。新百祿品牌的母公司為順傑生物科技,為許多知名保健品牌生產製造產品的背後專業推手。2013年為了讓社會大眾更瞭解企業本質與商品特色,將觀光休閒與健康養生相結合,成立觀光工廠,展現企業對品質控管、生產技術與產品開發的用心,進而成立新百祿生物科技股份有限公司並創「新百祿」自有品牌與消費者直接溝通,期望成為消費者養生保健的第一選擇。從MADE IN TAIWAN過去的品牌代工打下基礎,轉成BRAND IN TAIWAN,成立全台第一也是唯一的燕窩觀光工廠,到開發多元保健產品線,創建自有品牌,為企業轉型的里程碑,寫下關鍵的新扉頁。新百祿品牌創辦人曾在一次日本養生保健參觀中說,藥是給病人吃的,食品才是人類營養的來源。也就是說「最好的營養來自食品」,新百祿觀光工廠就是堅持守護創辦品牌的初衷,重新定義「看得見真實食材的原型保健,才是真健康。堅持以食安級保健切入高標準,高品質的精緻保健產品開發,新百祿品牌從燕窩品類的原型食物食養生,到天然農產保健成份看得見,安全的原型食物保健食材,不只是食安心的保證,更是食效率的健康有感。因此,這次推出的三款飲品分別來自花蓮吉安的紫錐菊,含草本多酚,能加強免疫力頭好壯壯,尤其是天氣變化大忽冷忽熱時最佳營養補充能舒緩不適感。玫瑰紅薏仁產品的豐富薏苡多醣,能夠維持好氣色看起來時時好青春。來自屏東九如青纖檸檬露得滿滿蔬果酵素,在三餐飯後去油解膩維持身材好肚肚。從MADE IN TAIWAN過去的品牌代工打下基礎,轉成BRAND IN TAIWAN,成立全台第一也是唯一的燕窩觀光工廠,到開發多元保健產品線,創建自有品牌,為企業轉型的里程碑。總經理林意書表示,新佰祿的燕窩產品均採用生長在東南亞熱帶國家的金絲燕,台灣氣候並不適合生存,也無法人工養殖,只能自然棲息,因此,新百祿燕窩觀光工廠在馬來西亞蓋專屬燕屋,保持乾淨良好的環境,吸引金絲燕來棲息築巢。林意書也強調,乳燕長大後不再重複使用巢體,工人才會採摘燕窩,所以不會傷害到小燕子。且金絲燕以昆蟲為食,可減少農田的昆蟲,進而減少農藥使用,達到永續環境。