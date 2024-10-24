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▲總經理林意書述說著新佰祿從MADE IN TAIWAN過去的品牌代工轉成BRAND IN TAIWAN，成立全台第一也是唯一的燕窩觀光工廠。(圖／記者郭凱杰攝)

研發、製造起家，成立超過30年的新百祿燕窩觀光工廠結合生物科技，今（23）日配合觀光工廠成立十週年特別推出第一波包括花蓮蜜香紫錐菊、屏東青纖檸檬露、嘉義玫瑰紅薏仁等三款農萃健康飲品，不僅幫助台灣在地小農，提升農產品附加價值，也提供更多元的保健選擇。且上述三款飲品皆採取沖泡式茶飲，讓消費者更方便隨身攜帶。新百祿總經理林意書表示，這次發表的蜜香紫錐菊、青纖檸檬露、玫瑰紅薏仁等三款台灣農萃健康飲，分別運用花蓮吉安、屏東九如、嘉義朴子在地農產元素，並與政府、學術技轉單位合作，整合帶動上、下游區域農業產業鏈發展，提升農產品附加價值。新百祿品牌的母公司為順傑生物科技，為許多知名保健品牌生產製造產品的背後專業推手。2013年為了讓社會大眾更瞭解企業本質與商品特色，將觀光休閒與健康養生相結合，成立觀光工廠，展現企業對品質控管、生產技術與產品開發的用心，進而成立新百祿生物科技股份有限公司並創「新百祿」自有品牌與消費者直接溝通，期望成為消費者養生保健的第一選擇。從MADE IN TAIWAN過去的品牌代工打下基礎，轉成BRAND IN TAIWAN，成立全台第一也是唯一的燕窩觀光工廠，到開發多元保健產品線，創建自有品牌，為企業轉型的里程碑，寫下關鍵的新扉頁。新百祿品牌創辦人曾在一次日本養生保健參觀中說，藥是給病人吃的，食品才是人類營養的來源。也就是說「最好的營養來自食品」，新百祿觀光工廠就是堅持守護創辦品牌的初衷，重新定義「看得見真實食材的原型保健，才是真健康。堅持以食安級保健切入高標準，高品質的精緻保健產品開發，新百祿品牌從燕窩品類的原型食物食養生，到天然農產保健成份看得見，安全的原型食物保健食材，不只是食安心的保證，更是食效率的健康有感。因此，這次推出的三款飲品分別來自花蓮吉安的紫錐菊，含草本多酚，能加強免疫力頭好壯壯，尤其是天氣變化大忽冷忽熱時最佳營養補充能舒緩不適感。玫瑰紅薏仁產品的豐富薏苡多醣，能夠維持好氣色看起來時時好青春。來自屏東九如青纖檸檬露得滿滿蔬果酵素，在三餐飯後去油解膩維持身材好肚肚。從MADE IN TAIWAN過去的品牌代工打下基礎，轉成BRAND IN TAIWAN，成立全台第一也是唯一的燕窩觀光工廠，到開發多元保健產品線，創建自有品牌，為企業轉型的里程碑。總經理林意書表示，新佰祿的燕窩產品均採用生長在東南亞熱帶國家的金絲燕，台灣氣候並不適合生存，也無法人工養殖，只能自然棲息，因此，新百祿燕窩觀光工廠在馬來西亞蓋專屬燕屋，保持乾淨良好的環境，吸引金絲燕來棲息築巢。林意書也強調，乳燕長大後不再重複使用巢體，工人才會採摘燕窩，所以不會傷害到小燕子。且金絲燕以昆蟲為食，可減少農田的昆蟲，進而減少農藥使用，達到永續環境。