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▲市長黃偉哲表示，這次活動相當成功，明年一定還要繼續舉辦，延續這樣愛心公益及教育意義的萬聖節活動。（圖／南市府提供）

▲準公共幼兒園臺南市私立愛幼幼兒園莊美貞執行長也率領愛幼幼兒園參與這次活動，結合小橋公園社會福利與公益的主題，落實學校教學理念。（圖／南市府提供）

臺南市永康區公所、臺南市立圖書館及臺南市東橋社區管委會聯合會、康橋商圈、東橋里長辦公處、愛幼文教集團共同主辦的「小小孩不給糖就搗蛋就在東橋裡」萬聖節活動在東橋里熱鬧舉辦，並突破萬人次參與，每位小朋友體驗充滿意義的萬聖節活動。市長黃偉哲表示，這次活動相當成功，明年一定還要繼續舉辦，延續這樣愛心公益及教育意義的萬聖節活動。準公共幼兒園臺南市私立愛幼幼兒園莊美貞執行長也率領愛幼幼兒園參與這次活動，結合小橋公園社會福利與公益的主題，落實學校教學理念，以生活即教育為中心，培養幼兒的創造力，體驗生命的茁壯來自愛的培育。今年萬聖節台南市社會局永康社福中心等社福單位也結合永康區多所教育機構單位在小橋公園聯合舉辦一系列的活動。永康區東橋里萬聖節大遊行的舉辦已進入第三屆，這次突破萬人次參與，讓參與活動每一位小朋友體驗充滿意義的萬聖節活動。社會局局長盧禹聰在支持活動的同時也認為，現今社區組成及家庭樣貌已越來越多元，各縣市政府亦積極推廣更多不同面向之社福資源；希望結合在地團體演出及網絡單位的參與，宣導社會安全網概念及意涵的同時，藉由活動提升民眾對社福中心及社區資源的認識，強化宣導社會安全網絡精神。東橋里里長王怡舜表示，這次東橋里萬聖節嘉年華活動，邀請到臺南市政府社會局永康社福中心、臺南市心智障礙關顧協會、心物語聯合治療所、社團法人台灣福佑天使家庭協會在東橋里活動中心及小橋公園協力舉辦一場充滿愛、慈善以及關懷的趣味親子闖關活動，讓孩子們不僅在萬聖節搗蛋討糖的歡樂節慶氣氛中，也能了解到社會上還有相當多的社會福利資源幫助很多需要幫助的人。