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▲警政署高雄港務警察總隊舉辦高雄港港安及港口設施保全實警演習，由總隊長洪頂力(前排左1)主持，警政署警政委員張樹德(前排左2)主持校閱。(圖／高雄港務警察總隊提供)

▲警政署高雄港務警察總隊舉辦高雄港港安及港口設施保全實警演習，模擬狀況進行實警演練。(圖／高雄港務警察總隊提供)

▲警政署高雄港務警察總隊舉辦高雄港港安及港口設施保全實警演習，從陸、空發起解救人質行動，順利制伏歹徒，安全解救人質。(圖／高雄港務警察總隊提供)

內政部警政署高雄港務警察總隊24日下午，在高雄港8號碼頭，舉辦高雄港港安及港口設施保全實警演習，期統合港區各單位戰力，強化維安立即應變能力。高雄港務警察總隊高雄港港安及港口設施保全實警演習，是由高雄港務警察總隊總隊長洪頂力主持，有來自全國各警察機關及港區各部門作業人員與會，並由警政署警政委員張樹德主持校閱。高雄港務警察總隊總隊長洪頂力表示，高雄港務警察總隊有鑑於近期社會上發生多起重大事件，為了強化危安事件發生時應變、處置及整合高雄港區各單位的溝通協調，乃舉辦此一高雄港港安及港口設施保全實警演習。實警演習，有台灣港務公司高雄港務分公司等13個相關單位，動員205人、各式車船及直升機參與演練，此次演習分別設定港口設施保全、防制劫持，以及防制破壞等3個項目，模擬狀況進行實警演練，藉以驗收港區各單位平時教育訓練成果，也驗證港區發生危安事件時，各單位的通報協調、應變機制及處置能力。主持校閱的警政署警政委員張樹德對於此次演習人員動作熟練、逼真，尤其在防制劫持演習中，當歹徒挾持人質拒不投降，維安特勤隊以震撼彈、煙霧彈震懾歹徒後，配合搭乘空中勤務總隊直升機之維安特勤人員，完成三度空間攻擊圍捕任務，同時從陸、空發起解救人質行動，搏鬥後順利制伏歹徒、安全解救人質，演習過程緊湊，給予好評與讚許。洪頂力指出，高雄港港安及港口設施保全實警演習的目的，在於提升各任務編組單位於狀況發生時處置能力，並藉由演練讓各單位人員熟稔各項處置作為，於最短時間內整合單位的人力與資源，發揮整體力量，做迅速、妥善及有效地處理與防制，將損害減少至最低，以確保港區人員、船舶與港口設施的安全。