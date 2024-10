我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 王大陸雖然拍過很多天王天后的MV,但還是覺得拍對嘴非常困難。(圖/索尼音樂提供)

因《我的少女時代》而備受關注的電影男神王大陸在今年不僅參與全球第一檔韓國CJ ENM官方授權的《尹食堂》海外版《艾嘉食堂》擔任外場Bartender,也跨出舒適圈,首度以歌手身份演唱《艾嘉食堂》主題曲〈Ready for a Show〉,這首歌還由當年製作《我的少女時代》主題曲的JerryC製作,讓他和自己的成名作再度重逢。而曾經拍過眾多天王天后MV的他,第一次拍攝自己歌曲的MV,他表示是最緊張的一次,尤其對嘴的部分最難,他直說:「會有點尷尬…。」王大陸的單曲〈Ready for a Show〉由金曲製造機JerryC親自操刀製作,讓王大陸回憶起近10年前的成名作《我的少女時代》,當時的轟動主題曲就是出自JerryC之手。他表示,兩人因電影和音樂參與的各種活動留下了美好的回憶,對於時隔多年後竟能再續前緣,創作出一首屬於自己的歌曲,讓他非常高興。〈Ready for a Show〉還邀請到Z世代鬼才Diiton滴燙作詞作曲,打造一首讓人放鬆,沒有任何負擔,宛如重回《艾嘉食堂》拍攝地蘇梅島享受美食、令人心情輕鬆愉快的歌曲。王大陸說:「第一次聽到demo時,腦海中立刻浮現出在蘇梅島錄製《艾嘉食堂》的畫面。」雖然他對音樂領域尚不熟悉,但在JerryC的一步步的帶領下,逐漸找到方向和自信,讓他在錄音過程中,能輕鬆地帶入歌詞的情景,並以愉快的心情進行錄製。這首歌曲也拍攝了MV,這是王大陸首次拍攝自己的MV,他坦言,儘管之前參與過五月天、伍佰、S.H.E、王心凌等人的MV拍攝,但這次依然是他最緊張的一次。他從未想過自己會需要拍攝對嘴的畫面,剛開始拍攝時無法掌握對嘴的技巧,讓他感到既尷尬又困難。但隨後他逐步抓到訣竅,並能配合音樂完全投入表演中。而這首歌不僅透過音樂和MV營造輕鬆愉快的氛圍,還特別設計一段簡單又有趣的手勢舞,讓大家可以輕鬆跟隨著節拍擺動身體,與王大陸一同感受這首歌帶來的放鬆與快樂。