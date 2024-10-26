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▲ 王大陸雖然拍過很多天王天后的MV，但還是覺得拍對嘴非常困難。（圖／索尼音樂提供）

因《我的少女時代》而備受關注的電影男神王大陸在今年不僅參與全球第一檔韓國CJ ENM官方授權的《尹食堂》海外版《艾嘉食堂》擔任外場Bartender，也跨出舒適圈，首度以歌手身份演唱《艾嘉食堂》主題曲〈Ready for a Show〉，這首歌還由當年製作《我的少女時代》主題曲的JerryC製作，讓他和自己的成名作再度重逢。而曾經拍過眾多天王天后MV的他，第一次拍攝自己歌曲的MV，他表示是最緊張的一次，尤其對嘴的部分最難，他直說：「會有點尷尬…。」王大陸的單曲〈Ready for a Show〉由金曲製造機JerryC親自操刀製作，讓王大陸回憶起近10年前的成名作《我的少女時代》，當時的轟動主題曲就是出自JerryC之手。他表示，兩人因電影和音樂參與的各種活動留下了美好的回憶，對於時隔多年後竟能再續前緣，創作出一首屬於自己的歌曲，讓他非常高興。〈Ready for a Show〉還邀請到Z世代鬼才Diiton滴燙作詞作曲，打造一首讓人放鬆，沒有任何負擔，宛如重回《艾嘉食堂》拍攝地蘇梅島享受美食、令人心情輕鬆愉快的歌曲。王大陸說：「第一次聽到demo時，腦海中立刻浮現出在蘇梅島錄製《艾嘉食堂》的畫面。」雖然他對音樂領域尚不熟悉，但在JerryC的一步步的帶領下，逐漸找到方向和自信，讓他在錄音過程中，能輕鬆地帶入歌詞的情景，並以愉快的心情進行錄製。這首歌曲也拍攝了MV，這是王大陸首次拍攝自己的MV，他坦言，儘管之前參與過五月天、伍佰、S.H.E、王心凌等人的MV拍攝，但這次依然是他最緊張的一次。他從未想過自己會需要拍攝對嘴的畫面，剛開始拍攝時無法掌握對嘴的技巧，讓他感到既尷尬又困難。但隨後他逐步抓到訣竅，並能配合音樂完全投入表演中。而這首歌不僅透過音樂和MV營造輕鬆愉快的氛圍，還特別設計一段簡單又有趣的手勢舞，讓大家可以輕鬆跟隨著節拍擺動身體，與王大陸一同感受這首歌帶來的放鬆與快樂。