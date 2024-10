我是廣告 請繼續往下閱讀

▲後藤真希出道25年後,仍活躍於日本演藝圈。今年更準備更多活動和粉絲一起慶祝。(圖/後藤真希 IG)

今年迎來出道25週年的39歲日本女星後藤真希,自1999年加入日本國民女子團體早安少女組以來,憑藉甜美外貌與極具感染力的表演,迅速成為當時日本音樂圈中的焦點人物。即使在偶像界發展四分之一世紀,她依然憑借豐富的作品和多元化的形象,在日本娛樂圈占有一席之地。以下是關於「偶像始祖」後藤真希的5件事,《NOWnews今日新聞》帶您更深入了解這位傳奇偶像的魅力所在。1999年,年僅13歲的後藤真希加入早安少女組,當時的團體正處於銷量和人氣滑坡的低谷。她以充滿朝氣的形象和獨特嗓音迅速走紅,並帶動了單曲〈LOVEマシーン〉創下百萬銷量,成為早安少女組最具代表性的歌曲之一。隨後,她也參與了〈恋のダンスサイト〉、〈Happy Summer Wedding〉、〈The Peace!〉等熱門單曲的演唱,每一首都成為當時日本家喻戶曉的歌曲。她的加入不僅挽救了團體的聲勢,還使早安少女組從此穩居日本音樂市場的前沿,被譽為「救世主」的她,也成為當時最受矚目的新星。在團體成功後,2002年後藤真希選擇單飛,成為早安少女組首位離開並開展個人歌手生涯的成員。她的首張個人單曲〈愛のバカやろう〉登上日本公信榜前列,獲得極大迴響。隨後,她發行了〈やる気! It’s Easy〉〈スッピンと淚〉、〈抱いてよ! PLEASE GO ON〉等人氣作品,展示了她多變的音樂風格。後藤真希的成功單飛開創了偶像成員獨立發展的新模式,讓後來的成員們有了更多元的選擇。此外,她在主持、模特等領域也有亮眼表現,逐步成為日本娛樂圈的多才藝人 。2011年,後藤真希宣布因家庭變故與健康問題暫別演藝圈,這一決定令粉絲頗為惋惜,因為她正處於事業高峰。在休息期間,她也通過自傳《告白》分享了自己的人生經歷,坦承成長中的挑戰和對未來的期許。2014年,她復出並推出了個人專輯《ONE》,其中包含〈SCANDALOUS〉、〈YOU〉、〈Get Your Way〉等多首新歌,展現了成熟而穩重的風格。這段時間的沉澱讓她重新評估了事業與家庭的重要性,並在復出後帶給粉絲更深層的音樂 。出道初期的後藤真希以甜美可愛形象聞名,但隨著年齡和閱歷的增長,她逐漸轉型為成熟性感的形象。2004年推出的〈横浜蜃気楼〉是她首次挑戰性感風格的作品,以大膽的造型和成熟的表演風格,展現了全新的自我。此外,她在〈抱いてよ! PLEASE GO ON〉、〈うわさのSEXY GUY〉等歌曲中的大膽表現,成功將她從傳統偶像轉型為性感女王的形象。這一轉變不僅讓她在日本娛樂圈站穩腳跟,也影響了許多後來的偶像追隨她的腳步,開創了多樣化偶像的風潮 。後藤真希在復出後持續挑戰不同的音樂風格,從電子舞曲到抒情歌,她都嘗試加入新元素。她的專輯《Gloria》《How to use SEXY》融合多樣曲風,展現了她對音樂的熱愛和不斷創新的精神。特別是復出後,她積極參與音樂創作,並在最新的作品中加入個人獨特見解。她的堅持讓粉絲看到她在音樂上無限的可能性,出道25年後仍持續活躍在日本音樂舞台上,成為偶像界不可忽視的經典人物 。