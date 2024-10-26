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▲同志大遊行路線圖。（圖／臺灣彩虹公民行動協會提供）

第22屆台灣同志遊行今（26）日登場，今年的主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，遊行路線分為紅、橙、黃、綠、藍、紫，共6大隊，各3隊分為南、北路線進行，其中「紫色大隊」由變裝皇后團體「灣島皇后」作為頭車帶隊，下午1點在台北市政府廣場集結，2點出發，預計可以吸引18萬人參與。2024台灣同志遊行今天登場，主辦單位、台灣彩虹公民行動協會表示，今年主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，除了承接去年「看見多元」、攜手前行的願景，今年更鼓勵大家邁出「共融」的下一步：從看見彼此交織著各式各樣的身分出發，一步步理解這些身分帶來的挑戰並正面回應這些需求，完成「共生」的理想。遊行路線分為紅、橙、黃、綠、藍、紫，共6大隊，各3隊分為南、北路線進行，其中「紫色大隊」由變裝皇后團體「灣島皇后」作為頭車帶隊。台彩協會指出，人們對「變裝皇后」刻板印象，多半停留在出沒於夜店表演，但變裝皇后的表演型態與類別相當多元，也跨足主持、時尚圈等。今年由於妮妃雅爆紅，讓更多人注意到變裝皇后，因此「灣島皇后」期望更進一步宣揚台灣的「變裝皇后文化」，並表示台灣的變裝皇后表演者到國際上都是很強的。今年臺灣同志遊行亮點更勝往年，彩虹市集攤位有逾百攤的商家參與，公益合作攤位更超過30攤，並吸引來自香港的大同 Gay Harmony、韓國的首爾酷兒文化節與日本九州的 Colorful Change Lab 等遊行團隊參與，展現臺灣同志遊行與東亞的 NGO 夥伴攜手同行。今年也有超過20家「友善飯店」熱烈響應臺灣同志遊行，創下最多飯店加入「友善」行列的紀錄，提供關注性別議題的民眾更多元、更友善的選擇。