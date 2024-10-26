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憲法法庭宣判國會改革法案幾乎違憲，對於民眾黨立委黃國昌轟總統賴清來來立法院國情報告根本是「過場作秀」，民進黨立委吳思瑤反批「是有多巨嬰？」黃國昌今（26）日受訪時批，吳思瑤立委角色錯亂，用低俗的形容詞有失立委格局。吳思瑤批國民黨立委吳宗憲、翁曉玲跟黃國昌是違憲新三寶；更批黃國昌罵賴總統來立院國情報告是「過場作秀」，是有多巨嬰？要講作秀，當今政壇沒有人比得過黃國昌。客人是你請來的，現在翻臉不認人有理嗎？對此，黃國昌回擊說，吳思瑤作為立委，有自我角色錯亂的問題，一天到尾用粗鄙的形容詞，對別人人生攻擊，有何助益？吳思瑤常常造謠，他也不會說吳是「吳造謠」。黃國昌批，吳思瑤忘了自己是國會議員，國會調查權被憲法法庭閹割，身為立委竟然還沾沾自喜，簡直不可思議，是不是想當賴清德的立法局長，還是行政院、總統府發言人。