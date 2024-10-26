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▲民眾黨黨公職參加「第22屆台灣同志遊行」，網紅「四叉貓」前來拍照打卡嗆聲。（圖／記者林調遜攝，2024.10.26）

「第22屆台灣同志遊行」今（26）日下午在台北市政府前廣場出發，網紅「四叉貓」（劉宇）日前批評，民眾黨都是來「蹭」同志遊行，更質疑民眾黨每年都忘記報名，但每年都派人參加，這就是一種「包牌手法」。對此，民眾黨今日遊行前細數推動性平政策，並反嗆製造對立與矛盾，彩虹顏色不該只有綠色。今年台灣同志遊行，民眾黨包括秘書長周榆修、立委陳昭姿、立委黃珊珊、台北市議員陳宥丞、台北市議員林珍羽、副秘書長許甫等黨公職參加。積極推動代理孕母制度的陳昭姿表示，在她修法解禁的過程中，很多男男同志向她們哭訴，代孕制度怎麼可以忽視他們，所以民眾黨修法把女女跟男男同志都包括在內，只有民眾黨的版本有，這才是真正的社會公平，絕對不是只有傳統的對象，會努力在立院讓法案通過。陳宥丞表示，包括歐美的同志朋友今天都齊聚在台灣，是台灣人的驕傲，我們不應該在自己的國家裡面還將彩虹顏色分為只有綠色，也不應該只有綠色才是彩虹共融的顏色，不管是支持民眾黨、民進黨、國民黨的朋友，都應該支持這樣的理念才是彩虹多元的精神。陳宥丞進一步說，「每到這時候就會有人來蹭民眾黨、來貼標籤」，真的來蹭是違背這些價值理念的人，不希望世界的人齊聚在這邊時候還有人在製造對立跟矛盾。林珍羽表示，不管是男男、女女，甚至是跨性別的家庭，希望愛是沒有分顏色、沒有分性別、也沒有分黨派，希望參加同志遊行的每一位朋友，我們都是彩色的，希望把這份愛傳出去，讓每一個人驕傲，希望讓大家知道愛是沒有分任何種族跟性別的。媒體問民眾黨參加同志遊行卻遇到抗議，黃珊珊表示，這是一個公開的場合，每個人都有表達的自由，民眾黨對於同志的支持，從台北市政府到台北市議會，甚至在立院也是，她之前當過北市府性平會主委，每年都花很大的心力辦同志遊行，不能抹殺民眾黨對於同志的支持與努力。