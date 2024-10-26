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運價終於止跌！上海航交所昨（25）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本週上漲123.18點至2185.33點，上漲5.97%，終止連8跌。四大航線運價皆呈現上揚。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2226美元，較前期上漲276美元，漲幅14.2%，站回2000美元整數關卡；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2555美元，較前期上漲243美元，漲幅10.5%；美西線每FEU（40呎櫃）為4783美元，較前期上漲57美元、漲幅1.2%；美東線每FEU（40呎櫃）為5099美元，較前期上漲130美元，漲幅2.6%，站回5000美元整數關卡。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1427美元，上漲234美元，漲幅19.61%；南美線（桑托斯）每箱運價6285美元、較前期增加50美元，跌幅0.8%；東南亞線（新加坡）每箱運價464美元、較前期增加44美元，漲幅10.48%。對於本週止跌，業界表示，在淡季喊漲成功，顯示航商鐵了心推漲的決心。自7月初以來運價一路走跌，航商持續採取技術性調節艙位，包括空班、減速航行，搭配以漲止跌策略，企圖催出貨量穩住運價，反映在SCFI指數跌勢逐漸收斂，上周幾乎平盤，本周一舉反轉向上。業者近一步說明，近期海運市況很混亂，由於日前美東罷工造成貨物轉向美西，美西線處滿艙狀態，這周才略見舒緩，隨著船公司積極穩定運價，依現況來看， 11月起不排除有望反彈500-800美元。至於這波漲勢會漲到哪裡呢？多家貨代業者表示，11月下半月到12月上半月的船舶沒有年終節慶貨載可運，貨量減少能否支撐運價是關鍵。接下來要等到12月下半月以後，中國農曆年放假前，歐美備貨需求有機會出現一波旺季。物流業界整理，全球各大航商因應前兩個月市場需求太淡，再加上船班調度受到紅海及美東罷工影響，進行市場運力調整，主要的東西向往返航線（包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海），第40周（9月30日至10月6日）至第44周（10月28日至11月3日）期間已宣布取消100個航班，取消率為14%。