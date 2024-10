我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2NE1 2009年一出道就風靡全球,獲封「女版BIGBANG」。(圖/2NE1臉書)

▲Dara(右2)變得超會社交說話,數次逗樂劉在錫。(圖/翻攝tvN)

▲2NE1出道前都在幫公司掃廁所,點外送時會故意寫Dara的名字。(圖/翻攝tvN)

▲▼2NE1出道時,為了抓住大眾目光,CL(左2)提議Dara(右2)以椰子頭亮相。(圖/2NE1臉書、翻攝tvN)

韓流第一「Girl Crush女團」2NE1終於回歸,除了開啟世界巡迴演唱會,朴春、CL(李彩麟)、Dara、Minzy(孔旻智)也到劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》作客,她們分享當YG練習生時,換飲水機的水、倒垃圾桶、掃廁所、擦練習室鏡子等等,都是2NE1一手包辦,還透露當年Dara出道的椰子頭造型是出自CL的點子,節目上更帶來現場版的《I Don't Care》、《Missing You》表演,整個訪談含金量滿滿。2NE1是早年第一組以嘻哈龐克風為形象打造的韓流女團,超前衛的造型加上作品洗腦旋律朗朗上口,在2009年一出道就風靡全球,甚至被封為「女版BIGBANG」,但她們在2015年無預警被解散,原以為再也看不到4人合體,沒想到今年出現希望,2NE1正式「COMEBACK HOME」。CL在節目上說道,解散後「很久沒被要求採訪」,自從2NE1一合體「邀約數量多的誇張」,Dara因為單飛後嘗試多元多領域的演藝工作,認識不少節目製作人,「那些PD突然約我吃飯,我赴約後都夾肉給我吃,隨後就問我『請問要怎麼樣才能邀請到2NE1』,我都回『這問題妳要去問我隊長(CL)耶』」。其實10年後2NE1能再合體,CL自己也不敢相信,她舉例出社會後多數人連約上一頓飯都難,更何況是她們4人要開演唱會,時間、地點、行程都很難一致,但是朴春、CL、Dara、Minzy還是約定至少一年吃一頓飯,也因為這頓飯,2NE1才有機會在2022年的美國Coachella(科切拉音樂節)合體,當時4人一現身舞台,全場歌迷幾乎呈現「發瘋」狀態,從未想過可以再聽到2NE1唱歌。今年,她們也在Minzy生日的時候聚會,正好2NE1也迎來成軍15週年,4人原本只打算拍一組正式的沙龍照送給歌迷留念,但聊著聊著就決定合體回歸舉辦世界巡迴演唱會,她們也將於2025年2月8日、9日來到「林口體育館」開唱。節目上,成名的她們什麼話題都能聊,戀愛、人生觀、家庭之外,4姝也回憶過往,Dara透露當時進入「YG娛樂」,朴春是第一位跟她說話的人,那句話則是「妳的帽子好好看」,朴春就解釋,因為當時Dara在菲律賓就是紅人(Dara加入2NE1前,先在菲律賓個人出道),「我們見面的時候,我反而有點害怕。」而練習生時期的4人也過得辛苦,不僅要負責換飲水機的水、垃圾桶,練習室的鏡子玻璃也都是2NE1負責清潔,廁所也是由她們打掃,至於師兄BIGBANG的GD跟太陽,則是負責幫前輩點餐叫外送。講到吃的,因為Dara過瘦、有吃不胖的體質,當時除了她可以吃辣燉雞湯,其他成員為了控制飲食只能吃豆腐鍋,所以大家點餐時,都會故意寫Dara的名字「讓自己吃多一點」,CL跟Minzy最為辛苦,一天只會吃一個潛艇堡果腹,買到三明治的店員都記得2人的口味。值得一提的有趣故事,還有2NE1出道時的造型,Dara頂著超高椰子頭亮相一度掀起討論,而那個造型其實是出自CL的點子,因為當時受到龐克風格影響,她想做出有趣的事才跟造型師提出意見,Dara透露當時坐車跑行程,她都只能歪頭坐車,差點落枕。這集的《劉QUIZ ON THE BLOCK》上,最佳「笑果」擔當非Dara莫屬,話多到讓CL直冒冷汗,頻頻做出手劃脖子的動作,要Dara「夠了別再說了」;但昔日的Dara超不會做反應與發言,怕生到「YG娛樂」老闆梁鉉錫都曾跟她撂狠話:「非要我拿著攝影機妳才會說話嗎?」Dara就笑說:「所以我跟他10年來都沒變熟。」CL大笑:「對,她以前要有麥克風才會說話!」但Dara也曾因為自己的不善社交感到困擾,「見到前後輩也不會說話,反而引起更多誤會,她是不想跟我們變熟嗎?」所以當2NE1解散後的這10年,Dara做了許多改變,成長進步到現在上節目都會對著鏡頭「拉代言」,成為超E(外向)的「假INFJ(內向)」人。