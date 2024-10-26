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▲2NE1 2009年一出道就風靡全球，獲封「女版BIGBANG」。（圖／2NE1臉書）

▲Dara（右2）變得超會社交說話，數次逗樂劉在錫。（圖／翻攝tvN）

▲2NE1出道前都在幫公司掃廁所，點外送時會故意寫Dara的名字。（圖／翻攝tvN）

▲▼2NE1出道時，為了抓住大眾目光，CL（左2）提議Dara（右2）以椰子頭亮相。（圖／2NE1臉書、翻攝tvN）

韓流第一「Girl Crush女團」2NE1終於回歸，除了開啟世界巡迴演唱會，朴春、CL（李彩麟）、Dara、Minzy（孔旻智）也到劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》作客，她們分享當YG練習生時，換飲水機的水、倒垃圾桶、掃廁所、擦練習室鏡子等等，都是2NE1一手包辦，還透露當年Dara出道的椰子頭造型是出自CL的點子，節目上更帶來現場版的《I Don't Care》、《Missing You》表演，整個訪談含金量滿滿。2NE1是早年第一組以嘻哈龐克風為形象打造的韓流女團，超前衛的造型加上作品洗腦旋律朗朗上口，在2009年一出道就風靡全球，甚至被封為「女版BIGBANG」，但她們在2015年無預警被解散，原以為再也看不到4人合體，沒想到今年出現希望，2NE1正式「COMEBACK HOME」。CL在節目上說道，解散後「很久沒被要求採訪」，自從2NE1一合體「邀約數量多的誇張」，Dara因為單飛後嘗試多元多領域的演藝工作，認識不少節目製作人，「那些PD突然約我吃飯，我赴約後都夾肉給我吃，隨後就問我『請問要怎麼樣才能邀請到2NE1』，我都回『這問題妳要去問我隊長（CL）耶』」。其實10年後2NE1能再合體，CL自己也不敢相信，她舉例出社會後多數人連約上一頓飯都難，更何況是她們4人要開演唱會，時間、地點、行程都很難一致，但是朴春、CL、Dara、Minzy還是約定至少一年吃一頓飯，也因為這頓飯，2NE1才有機會在2022年的美國Coachella（科切拉音樂節）合體，當時4人一現身舞台，全場歌迷幾乎呈現「發瘋」狀態，從未想過可以再聽到2NE1唱歌。今年，她們也在Minzy生日的時候聚會，正好2NE1也迎來成軍15週年，4人原本只打算拍一組正式的沙龍照送給歌迷留念，但聊著聊著就決定合體回歸舉辦世界巡迴演唱會，她們也將於2025年2月8日、9日來到「林口體育館」開唱。節目上，成名的她們什麼話題都能聊，戀愛、人生觀、家庭之外，4姝也回憶過往，Dara透露當時進入「YG娛樂」，朴春是第一位跟她說話的人，那句話則是「妳的帽子好好看」，朴春就解釋，因為當時Dara在菲律賓就是紅人（Dara加入2NE1前，先在菲律賓個人出道），「我們見面的時候，我反而有點害怕。」而練習生時期的4人也過得辛苦，不僅要負責換飲水機的水、垃圾桶，練習室的鏡子玻璃也都是2NE1負責清潔，廁所也是由她們打掃，至於師兄BIGBANG的GD跟太陽，則是負責幫前輩點餐叫外送。講到吃的，因為Dara過瘦、有吃不胖的體質，當時除了她可以吃辣燉雞湯，其他成員為了控制飲食只能吃豆腐鍋，所以大家點餐時，都會故意寫Dara的名字「讓自己吃多一點」，CL跟Minzy最為辛苦，一天只會吃一個潛艇堡果腹，買到三明治的店員都記得2人的口味。值得一提的有趣故事，還有2NE1出道時的造型，Dara頂著超高椰子頭亮相一度掀起討論，而那個造型其實是出自CL的點子，因為當時受到龐克風格影響，她想做出有趣的事才跟造型師提出意見，Dara透露當時坐車跑行程，她都只能歪頭坐車，差點落枕。這集的《劉QUIZ ON THE BLOCK》上，最佳「笑果」擔當非Dara莫屬，話多到讓CL直冒冷汗，頻頻做出手劃脖子的動作，要Dara「夠了別再說了」；但昔日的Dara超不會做反應與發言，怕生到「YG娛樂」老闆梁鉉錫都曾跟她撂狠話：「非要我拿著攝影機妳才會說話嗎？」Dara就笑說：「所以我跟他10年來都沒變熟。」CL大笑：「對，她以前要有麥克風才會說話！」但Dara也曾因為自己的不善社交感到困擾，「見到前後輩也不會說話，反而引起更多誤會，她是不想跟我們變熟嗎？」所以當2NE1解散後的這10年，Dara做了許多改變，成長進步到現在上節目都會對著鏡頭「拉代言」，成為超E（外向）的「假INFJ（內向）」人。