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資深媒體人王淺秋日前爆料，民眾黨主席柯文哲的母親何瑞英不喜歡民眾黨前立委蔡壁如，主因是因為蔡壁如曾阻止柯文哲參選2020年總統大選。對此，民眾黨立委黃國昌今（26）日表示，拜託各位放過柯文哲的家人，「如果這是你的丈夫、你的小孩、你的親人，你們還忍心透過這樣的方式消費他們嗎？這樣真的不好。」黃國昌今日下午出席民眾黨新北市黨部舉辦【北大哈囉WIN】萬聖節親子活動，黃國昌也特地盛裝打扮，頭戴黑色巫婆帽，胸前還別有骨頭手掌胸針，左手拿著南瓜桶，右手拿著有骷髏頭樣式的鐮刀，盛裝出席。黃國昌於會前受訪，媒體問傳出蔡壁如擬結合時代力量選民眾黨副主席，黃國昌回應說，「毫無所悉，也無從評論。」媒體詢問王淺秋日前在《今日新聞NOWnews》的節目《鄉民大學問》中，爆料柯媽媽不喜歡蔡壁如，蔡壁如今日也不否認，黃國昌表示，針對柯文哲主席，請大家將心比心，他已經在土城被羈押兩個月，每天晚上政論節目都有一刀斃命的證據，請問證據到底在哪？請問賴清德16年前面對扁案怎麼說的，「有證據就起訴，不要押人取供、侵害人權」，16年後賴清德掌握所有權力，結果他在做的是什麼，為了追殺政治對手，不惜押人取供，搞了2個月，黨檢媒三位ㄧ體，是要嚴肅面對的問題。對於柯主席家人，相信他們不管身心上還是情緒上已經遭受非常殘忍摧殘了，拜託各位放過他們，讓他們好好的休養、照顧自己，不管是丈夫還是兒子，被賴清德追殺成這樣，沒有足夠證據起訴，還把他繼續關押在台北看守所，要拜託大家將心比心。「如果這是你的丈夫、你的小孩、你的親人，你們還忍心透過這樣的方式消費他們嗎？這樣真的不好。」