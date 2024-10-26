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▲主辦單位預估台灣同志遊行吸引約18萬人到場共襄盛舉。（圖／記者林調遜攝，2024.10.26）

▲同志遊行今日於台北市府前市民廣場盛大舉辦（圖／記者林調遜攝，2024.10.26）

▲民進黨黨公職包括蕭美琴、鄭麗君與林右昌皆到場力挺同志遊行。（圖／民進黨提供）

▲「變裝皇后」妮妃雅現身同志遊行攤位。（圖／記者林調遜攝，2024.10.26）

▲民眾盛裝打扮參與一年一度的同志遊行盛會。（圖／記者林調遜攝，2024.10.26）

▲民眾盛裝打扮參與一年一度的同志遊行盛會。（圖／記者林調遜攝，2024.10.26）

▲國民黨立委陳菁徽與青年團現身同志遊行力挺多元價值。（圖／國民黨提供）

▲AV女優山岸綺花、藤田梢、前田美波與善場麻美特別參與台灣同志遊行。（圖／記者林調遜攝，2024.10.26）

第22屆「台灣同志遊行」於今（26）日下午登場，今年主題為「邁向共融，交織共生」，吸引約18萬人到場參與一年一度多元族群盛會，變裝皇后妮妃雅也到場力挺掀起高潮，此外民進黨、國民黨與民眾黨黨公職也到場參加，以實際行動力挺多元族群價值，民進黨隊伍中有副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君等人，國民黨出動青年團到場，民眾黨則是立委黃珊珊與陳昭姿等人，主張《人工生殖法》修法，讓想有孩子的人，找回真正的平權，受訪時卻遭一旁參與遊行民眾以尖叫雞嗆聲，場面尷尬。一年一度的的台灣同志遊行於今日登場，以紅黃橙紫綠6隊伍分為南北路線遊行，最終在市民廣場集結，主舞台則邀請勸世三姊妹、「國民姑丈」羅時豐與歌手萬芳演出，一旁也安排超過110攤的彩虹市集，也讓民眾擠滿市民廣場。而「變裝皇后」妮妃雅也到場力挺，一現身讓活動掀起高潮。而本次報名政黨包括民進黨、國民黨、時代力量、台灣綠黨與歐巴桑聯盟，而民眾黨則是錯過報名期限，今日藍綠白都到場共襄盛舉。民進黨隊伍中有副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、黨秘書長林右昌與議員，加上黨工等人，喊出民進黨始終力挺進步價值從未缺席，堪稱陣容最龐大；國民黨則是出動青年團到場，藍委陳菁徽陪同參加遊行。而挨酸連續3年「忘記」登記參加的民眾黨，本次參加黨公職包括秘書長周榆修、立委陳昭姿、立委黃珊珊、議員陳宥丞與林珍羽，主張《人工生殖法》修法，讓想有孩子的人，找回真正的平權，受訪時卻遭一旁參與遊行民眾以尖叫雞嗆聲，場面尷尬。一旁網紅「四叉貓」更發現警察始終在旁圍著保護安全，直呼「笑死」。