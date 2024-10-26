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第22屆「台灣同志遊行」於今（26）日下午登場，今年主題為「邁向共融，交織共生」，而甫面臨失去伴侶之痛的吳沛憶，日前也表示將出席遊行，從18歲至今每年參加，今年也會跟大家一起，也由衷感謝朋友，讓她無論如何都加滿力氣走向前方，這段時間讓大家擔心了，並發送小物「沛憶宮御守」。吳沛憶今日出席同志遊行，但是未與民進黨隊伍一同遊行，日前也發文表示，自己從18歲開始每年參加同遊，今年也會和大家在一起，一直以來都受到台灣良善的力量所鼓舞，也珍惜著進入立法院和51戰隊一起打拼的機會，每一次都用盡全力，衷心感謝有大家作為夥伴朋友，讓她無論如何都能加滿力氣，走向前方。吳沛憶說，這段時間讓大家擔心了，讀著支持者寄來的卡片和信件，也收到完整的安慰照顧，總是想著該怎麼回報才好，想只有讓自己更加強壯，把心愛的台灣守護好、保護好，讓每個人都能安穩生活，「這是你我共享的希望，我會很努力去完成的」，也送出團隊與萬華工藝店家合作設計的「沛憶宮御守」。