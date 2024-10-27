2024 MLB美國職棒大聯盟世界大賽，首戰上演白熱化激戰，洛杉磯道奇一路和紐約洋基纏鬥到延長賽，「自由人」Freddie Freeman敲出史上首支再見滿貫砲，讓道奇以6：3擊敗洋基，搶下重要的首勝。今（27）日早晨八點將進行第2戰，洋基派出明星左投Carlos Rodon，對陣道奇日籍強投山本由伸，《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
山本由伸G2先發 Rodon身負重任
道奇首戰逆轉勝洋基，在系列賽取得重要優勢，根據MLB官網的數據資料指出，自1995年啟用外卡制度以來，總共29屆世界大賽中，有23支球隊在奪下首勝後，最終拿下總冠軍。道奇在世界大賽開打前就宣布，第2戰將會派出日籍強投山本由伸出戰，成為繼2007年的松阪大輔、2017年的達比修有後，第3位在世界大賽先發的日籍投手。
山本由伸本季首度加盟道奇，在季後賽先發出賽3場，僅拿下1勝，但在分區系列賽、國聯冠軍賽的2次先發，都吃下至少4局的投球，且最終幫助道奇拿下勝利。另一方面，洋基將由Carlos Rodon應戰，他在季後賽中先發登板3場，拿下1勝1敗，背負將系列賽扳平的重責大任。
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⚾️MLB季後賽賽程：
10／27
紐約洋基 VS 洛杉磯道奇（8：08）
⚾️MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
⚾️MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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道奇首戰逆轉勝洋基，在系列賽取得重要優勢，根據MLB官網的數據資料指出，自1995年啟用外卡制度以來，總共29屆世界大賽中，有23支球隊在奪下首勝後，最終拿下總冠軍。道奇在世界大賽開打前就宣布，第2戰將會派出日籍強投山本由伸出戰，成為繼2007年的松阪大輔、2017年的達比修有後，第3位在世界大賽先發的日籍投手。
山本由伸本季首度加盟道奇，在季後賽先發出賽3場，僅拿下1勝，但在分區系列賽、國聯冠軍賽的2次先發，都吃下至少4局的投球，且最終幫助道奇拿下勝利。另一方面，洋基將由Carlos Rodon應戰，他在季後賽中先發登板3場，拿下1勝1敗，背負將系列賽扳平的重責大任。
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外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
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