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▲10月13日麵包第一次穿上吐司裝。（圖／翻攝X@syokupancorgi24）

▲超鬆軟的柯基吐司屁屁誰能抵擋誘惑呢。（圖／翻攝X@syokupancorgi24）

▲麵包今日正式在街頭參加萬聖節活動，被粉絲認出好多次露出喜悅笑容。（圖／翻攝X@syokupancorgi24）

一年一度的萬聖節（halloween）即將在下週四10月31日登場，不過本週末世界各地與台灣都已經有大量的遊行裝扮活動正在舉辦，包含天母搞什麼鬼、桃園萬聖節、新竹萬聖節等活動都吸引大批人潮。而遠在日本的「萬聖節最強選手」也現身了，一支短腿柯基被主人精心打扮，直接在社群大爆紅。一位家住日本東京的飼主，養了名叫「麵包」（ぱん）的可愛柯基犬女孩，2023年2月4日出生的麵包，近期正面臨狗生的第二個萬聖節。而主人日前在看著麵包鬆鬆軟軟又圓潤的柯基屁屁時，突然覺得與家裡常吃的賣場土司相當類似，於是決定在萬聖節讓麵包化身為一條土司。10月13日時，主人也在家中讓麵包進行服裝測試，結果一試完超級合身，麵包棕、白色相間的屁屁，直接變成的一條土司，完美配色直接在社群平台X上造成轟動，超過35萬名網友按下愛心，全球1372萬人目睹了這個「萬聖節最強造型」。今（26）日麵包的主人更正式帶著牠穿上「吐司裝」上街參加萬聖節活動，結果一路上被粉絲認出好幾次，也讓麵包相當開心，不少網友也大讚「軟到咪咪卯卯的感覺」、「充滿想像力的主人」、「看起來超鬆軟好吃的屁屁，好想咬一口」、「柯基屁屁=吐司，自此得證」。