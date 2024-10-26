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▲歐耶老師慘被工作人員當場架走。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲歐耶老師被舉牌時露出不滿的神情，指出主辦十分不尊重他。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲粉絲紛紛指出歐耶老師撞臉董至成。（圖／翻攝《新聞挖挖哇》YouTube）

第6屆走鐘獎頒獎典禮於今（26）日展開，不過典禮上卻出現大失控，擔任嘉賓的歐耶老師，在台上表演了長達20多分鐘的脫口秀，沒想到他一上台就滔滔不絕，一講就是20多分鐘，讓現場觀眾的笑臉也漸漸僵掉，但歐耶老師依然故我，持續演說，講到喉嚨都沙啞了，最終被工作人員「強制架走」，才終於結束。對此聊天室的網友也紛紛討論這名「超時哥」：「我都出去晃了一圈了，回來還是這個燒聲的」、「以為自己的頻道」、「會不會被炎上啊？」而也有粉絲笑喊歐耶老師似乎撞臉董至成：「董至成怎麽還在」、「至成好了就好了」、「至成下台休息了好嗎？」還原歐耶老師的整場脫口秀演出，一上台就滔滔不絕，一講就是20多分鐘，不過精彩的片段似乎不在他的演說，而在場外的各種騷動，像是有工作人員走到他身邊舉牌「Time's Up」、「請下台」，舞台對面的提詞機則是顯示「請下台」、「滾～」，但歐耶老師儘管講到沙啞，還是不願下台，最後更被工作人員強制架走，驚呆現場觀眾。而聊天室的網友也炸鍋，直呼歐耶老師講到喉嚨都快爆掉了：「整個燒聲欸」、「怎麼還能繼續講」、「講完了沒」、「快睡著耶」、「這喉嚨要乾了吧」、「感覺喉嚨快不行。」事實上，歐耶老師原先就是脫口秀演員，對於即興演出十分擅長，還時常到台灣各地演講、舉辦講座，教學內容大多都是「幽默的心法與套路」、「即興回應接話術」、「如何設計故事笑話」等等，而他也有自己的YouTube頻道，名稱就是「歐耶老師」，訂閱數落在30萬左右，而他被說撞臉董至成一事早已不是第一次，先前就有許多粉絲笑虧他神似董至成：「還真的有點像董至成耶」、「是董至成」、「至成老師又上新片了！」