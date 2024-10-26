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▲賤葆在座位上坐得十分舒適，還一度偷喝手上的飲料，在被歐耶cue到時，笑得非常開心。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲鏡頭帶到賤葆這次的走鐘獎穿搭，讓網友笑翻。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

台大體育館今（26）日被「上班不要看」製作團隊包場，舉辦第6屆走鐘獎頒獎典禮，其中身為來賓的歐耶老師，在台上滔滔不絕了20多分鐘，而他超強的即興演出，內容全來自底下的網紅，就連賤葆都成為他脫口秀的題材，白上衣配拖鞋的穿搭慘被歐耶嘲諷：「根本是自己家樓下711買個東西，順便剛剛還抱了個獎盃。」事實上，在今天稍早的星光大道上，賤葆隨意的穿搭就已經掀起討論，當其他網紅都在盛裝打扮時，賤葆卻提著一袋超商塑膠袋進場，上身穿著白色T恤，下半身則搭配卡其色休閒短褲，腳上還套了黃色拖鞋，讓網友紛紛驚呼：「他有在care嗎」、「怎麼感覺就是這種人會拿獎啊？」沒想到還真的讓賤葆如願以償，拿下「最佳MV獎」。當時得獎引言還稱讚賤葆：「復古的鏡頭，鮮豔的色彩，加上誇張大膽的造型，與音樂上disco+電子+放克+搖滾的復古年代感曲風非常貼合。能量飽滿的畫面與表演張力，讓觀眾也跟著音樂熱血沸騰了起來。」最後還不忘提一下髮型：「賤葆的髮型真的比平常帥很多。」沒想到賤葆隨後就在歐耶老師的脫口秀上被酸爆，指出賤葆與盛裝出席的家寧差別太大：「完全的反差。」更嘲諷：「根本是自己家樓下711買個東西，順便剛剛還抱了個獎盃」、「沒有在鳥這次的dress code！」而賤葆也隨性到底，在被鏡頭cue到時，腳開開做在椅子上喝手搖飲，讓粉絲直呼：「我真的會笑死」、「還敢偷喝飲料啊！」