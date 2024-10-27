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▲家寧分享走鐘獎紅毯照片，寫下感性文字，抒發心境。（圖／家寧+0臉書）

▲▼家寧恢復單身後重新出發。（圖／家寧+0臉書）

YouTuber情侶「眾量級」家寧、Andy昨（26）日終於發文證實兩人已經分手一段時間，「感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好」，家寧也盛裝出席走鐘獎，不時綻放燦爛笑容，看似不受情變和被酸加入邪教影響，典禮結束後，她再度發聲宣傳新頻道：「接下來持續帶著初心出發！」昨天深夜，家寧在粉專發文，感動表示：「收到很多私訊很感謝大家的支持與祝福～接下來持續帶著眾量級的初心出發～透過新頻道『秘月期POPOO』來傳遞更多～最後，真的很謝謝你們陪在我身邊及給予我鼓勵的朋友及粉絲們！」隨文附上參加走鐘獎紅毯大笑的照片。貼文一發布，獲得1.3萬人點讚，大批粉絲湧入送暖，「美美的+0，未來的妳一定更棒，加油」、「新頻道出發」、「祝福+0，在自己的人生道路上，邁向屬於自己的幸福」、「一直都是眾量級粉絲，人本來就是獨立個體，沒有對錯，但真心希望妳能多多閱讀，加強文字表達的能力，更要言之有物，才能有效傳遞您所謂的更多」、「雙魚女孩，最棒的！」此前，家寧和Andy在「眾量級CROWD」粉專發文，證實雙方分手一段時間，「經由深思熟慮後，我們畢業啦～決定結束我們的關係（我們分手）已經有一陣子了，謝謝大家耐心等候給予我們空間和時間梳理自己的心情，也感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好。」此外，家寧和Andy向每一位粉絲表達深深的感謝，「謝謝你們在無數個日子陪伴讓我有勇氣去創作、挑戰、經歷人生各種瘋狂大小事,你們的每一個讚、每一則留言,都是推動我們向前的力量。」並透露兩人經營的頻道會暫時停更，但不會關閉，因為有留著大家共同的回憶。