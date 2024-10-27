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民眾黨今下午1時30分在中正紀念堂旁的愛國東路舉辦「賴政府，搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，立院黨團辦公室主任陳智菡、黨副秘書長許甫夫妻也大開直播預告活動內容，並曝光最大亮點！陳智菡、許甫夫妻昨在17Live開直播，並先在臉書預告「賴政府，搞什麼鬼」活動內容。兩人先是秀出「賴政府搞什麼鬼」、「惡靈退散平安符」紋身貼紙指出，希望透過「有點政治意味，又有一點詼諧、諷刺」的方式，一方面表達大家對政府的不滿，一方面又能應景萬聖節。陳智菡表示，現場也準備了許多互動裝置藝術可供民眾、親子拍照打卡，她並轉頭問老公許甫最喜歡哪個裝置？許甫則說，「最直觀、暴力的就是賴清德蘭本尊請到現場。」陳智菡說明，現場會佈置一面「賴清德蘭花牆」，並嘲諷說，請大家經過的時候一定要表示尊重，「肅穆嚴肅，表示崇敬，喝飲料、吃東西都不行」，許甫也搭腔「國軍也要起立站好」。夫妻倆還提到，活動現場距離總統官邸很近，「所以要去元首官邸嗎？」陳智菡表示，一株賴清德蘭很貴，但她還沒確定到底買多少、花多少錢，不過，她保證能讓大家「近距離感受芬芳」。除了裝置藝術，現場也會發糖果、舉辦宣講。許甫強調，這次宣講有多位重量級來賓，包括「館長」陳之漢、前立委蔡正元及黨公職等；也備有肥皂箱歡迎公民開講。陳智菡也說，希望讓大家盡情吶喊、喊出鬱卒。