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▲26日深夜，宜蘭五結鄉光榮北路，發生一起死亡車禍，38歲陳姓男子駕駛紅色MINI Cooper，不明原因撞上分隔島，又失控衝到對向車道，事故共釀1死4傷。（圖／翻攝畫面）

▲26日深夜，宜蘭五結鄉光榮北路，發生一起死亡車禍，38歲陳姓男子駕駛紅色MINI Cooper，不明原因撞上分隔島，又失控衝到對向車道，事故共釀1死4傷。（圖／翻攝畫面）

26日深夜，宜蘭五結鄉光榮北路，發生一起死亡車禍，38歲陳姓男子駕駛紅色MINI Cooper，不明原因撞上分隔島，又失控衝到對向車道，撞上正要北上的紅色NISSAN小客車，並波及另一台紅色Mazda小客車，事故共釀1死4傷，陳姓男駕駛失去生命跡象，送醫搶救傷重不治；紅色NISSAN小客車為1家4口，夫妻與2子女受輕傷送醫，詳細肇事原因還有待釐清。據了解，陳男於昨天深夜駕駛MINI Cooper，沿光榮北路橋南下羅東，突然不明原因撞上分隔島，又失控衝向對向車道，碰撞紅色NISSAN小客車，並波及外車道紅色Mazda小客車，導致2車車頭損毀，最後在一間車行騎樓停下。警消獲報後趕抵，陳男當場無生命跡象，緊急送往聖母醫院急救，陳男傷勢嚴重，到院時頸部斷裂、顱內出血及肺出血，雖一度恢復呼吸心跳，但最終仍宣告不治。紅色NISSAN小客車上，41歲游姓男駕駛與妻子跟子女共4人，輕傷送醫無生命危險；Mazda小客車車頭凹陷，車上為一對年輕情侶（駕駛25歲楊男）受驚嚇未受傷。因撞擊力道巨大，車禍現場滿是零件碎片，肇事車輛右側車身及車尾扭曲變形，警方確認游姓及楊姓駕駛無酒駕，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清，死者陳男則報請檢方相驗釐清死因。