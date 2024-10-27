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▲26日下午，新北新莊區龍安路附近，徐姓男子騎乘機車搖晃，員警見狀上前攔查，未料徐男卻加速逃逸，徐男被逮後坦承酒駕，酒測值達1.16mg/L，已達泥醉狀態。（圖／翻攝畫面）

26日下午5時許，新北市新莊區龍安路附近，56歲的徐姓男子騎乘機車搖搖晃晃，員警見狀上前攔查，未料徐男卻不理會警方，竟直接加速逃逸，員警一路尾隨，終於在光明路一帶將徐男攔停。而徐男被逮後坦承酒駕，且酒測值達1.16mg/L，幾乎是泥醉狀態，員警當場宣告權利後，依公共危險罪嫌逮捕，移送新北地檢偵辦。據了解，當時徐男酒後騎車搖晃，員警見狀上前攔查，不料徐男卻加速逃逸，沿龍安路、光明路一路奔逃，支援警力隨即尾隨實施攔截圍捕，於光明路一帶將徐男攔停。徐男被攔下後，身上散發濃濃酒味，酒測值達1.16mg/L，被警方依公共危險罪嫌逮捕。而徐男為酒駕慣犯，警方依《道路交通管理處罰條例》第35條第3項當場製單舉發並移置保管機車。另攔檢不停部分，依道路交通管理處罰條例第60條第1項製單舉發。