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民眾黨主席柯文哲上週五遭北檢聲請延長羈押，預計31日開延押庭。民眾黨立院黨團總召黃國昌昨直播時預測，「柯文哲一定被延押的啦！」原因是下週負責的法官，就是先前裁定柯羈押禁見台北地院法官呂政燁。不過，黃國昌也信心喊話小草：「我相信，他多在裡面每一天，他自我進化、自我進步的能力就會愈來愈強！」憲法法庭上週五對國會改革核心爭議條文皆判違憲，民眾黨立院黨團總召黃國昌昨也緊急加開直播，痛批民進黨政府仗著檢調、法院、媒體跟大法官都是自己人，推翻先前的釋字585號的立院調查權。他並大聲疾呼，現在修憲已經沒有用了，唯一的辦法只有改變憲法法庭大法官的組成。黃國昌並嗆聲民進黨：「你們就等到有一天、等到2028年你輸了下來的時候，你們就知道你們今天種了什麼孽。」針對柯文哲遭北檢聲請延押一事，黃國昌更直言，以前國民黨威權時期怎麼搞黨外人士，「現在民進黨青出於藍更勝於藍」。過去他看過很多，國民黨要搞黨外人士，就是把他們的男女關係、花邊新聞拿到媒體炒作，現在民進黨政府「基本上的套路都一樣，但是搞得更厲害、下手更狠」。黃國昌強調，過去他有勇氣對抗國民黨，現在民眾黨的每個人也都有勇氣對抗民進黨，「我講過，沒有在怕你們，台灣不可以讓你們這樣搞。賴清德你要搞獨裁喔？當皇帝喔？」至於柯文哲的延押庭預計31日開庭，黃國昌則預測「柯文哲一定被延押的啦！」原因是下週負責的法官，就是先前裁定柯羈押禁見台北地院法官呂政燁。不過，黃國昌也信心喊話小草：「我相信，他多在裡面每一天，他自我進化、自我進步的能力就會愈來愈強！」