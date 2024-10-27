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▲歐耶老師在社群發文寫下「看起來真的是搞砸了」，並表示「我一定會認真檢討」、「會變更好笑」。（圖／歐耶老師Threads）

▲許多粉絲笑稱歐耶老師撞臉主持人董至成（如圖）。（圖／DESENO笛森諾旅遊精品）

▲歐耶老師的段子講了20多分鐘，提詞機上不斷閃爍要他下台的字眼。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

第6屆走鐘獎昨（26）日在台大體育場登場，典禮邀請了歐耶老師擔任嘉賓表演脫口秀環節，沒想到他一口氣講了長達20分鐘，提詞機還不斷顯示「請下台」、「滾」等字眼，最終慘被工作人員當場架走，事後歐耶老師也在Threads上發文回應走鐘獎超時，並認了「搞砸了」。歐耶老師在Threads發文寫下：「啊，看起來真的是搞砸了，一大堆朋友都叫我別看留言，謝謝還願意找我拍照的觀眾」他還在文中Hashtag「我一定會認真檢討」、「對不起各位的時間」，並在文末表示「我會變得更好笑，讓我回家睡一覺」。貼文曝光後，粉絲也紛紛也貼文下方留言打氣：「老師風格比較不像博恩、賀瓏Diss型，大家相對會比較失望」、「你的路線是對的不用懷疑」、「效果做的（得）超足，講太久直接被大家罵爆，還被帶下去，根本是最有梗（哏）的一次」、「歐耶老師辛苦了，加油！」除此之外，也有許多粉絲認為歐耶老師的外型似乎與主持人董至成十分相似，紛紛留言笑稱：「董至成怎麽還在」、「至成好了就好了」、「至成下台休息了好嗎？」