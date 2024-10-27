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▲Anthony Davis開季表現宛如年度MVP，帶動湖人攻防兩端。（圖／美聯社／達志影像）

▲球評李亦伸認為，湖人落敗的主因是總教練Darvin Ham的調度出問題。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人隊開季取得2連勝。（圖／美聯社／達志影像）

1、賽前不會透過任何戰術和球隊戰略2、發現問題及時暫停調整3、比分拉大，及時暫停止血4、善用挑戰機會5、在場邊不會只是吃嚼口香糖、表情呆滯，隨時指揮跟球員互動6、擁有防守思路和要求執行戰術7、JJ Redick根本NBA型男+帥氣逼人球季剛開始，湖人二連勝，球季還很漫長，但JJ Redick值得期待，希望他用戰績和出色執教表現打破世人對他成為NBA教練+執教湖人的質疑。湖人有好的開局和起步，JJ Redick要求防守第一到改善擋拆防守，進一步釋放「老詹」LeBron James球權和持球時間，更多打無球攻擊，給Austin Reaves更多控球發動攻勢空間，核心戰術是以「AD」Anthony Davis為湖人攻防軸心運轉，賦予角色球員和板凳球員明確定位。開季兩戰湖人防擋拆更有心得+應變得宜，AD打得就像年度MVP，老詹更多打無球攻擊和負責關鍵持球，並專注投入防守帶動球隊，Austin Reaves正在成長為湖人第三號球星。板凳替補七呎長人Jaxson Hayes替補更有信心，表現愈來愈稱職，這一切改變都是JJ Redick出色執教表現帶來的成果。湖人都看見八村壘充滿自信的進攻和強力打法，正在展現老詹給他的壓力、信心和要求，完美符合湖人戰術需求和進攻牽制。湖迷滿心歡喜，因為湖人從教練臨場、戰術打法、防守要求、節奏、戰略和分享球權都有徹頭徹尾改變進化。但真沒必要去酸諷湖人前教練Darvin Ham。我應該是最早批評Darvin Ham太過平庸的球評，Ham擔任NBA助理教練資歷豐富，但我就是對他執教毫無信心，一如我看待絕大部分NBA平凡教練，他們都沒有改變比賽，建立球隊文化和扭轉局面能力，更重要的是讓球員聽你說話並且相信你。NBA目前有這種執教分量和能力的教練大概不超過五個，馬刺Gregg Popovich、金塊Michael Malone、勇士Steve Kerr、熱火Erik Spoelstra是其中代表。Darvin Ham最大執教能力問題是用人，湖人許多角色球員都用得不好不恰當，甚至失去信心和替補戰力，另外就是防守的要求和調整都不到位，球員跟他之間也欠缺信任感，感覺就是他帶不動湖人，湖人球員也沒有那麼信任他。我不會挑剔他的暫停時機，但Darvin Ham總是應變太慢，調整不及，用人錯亂失去效率，這一切都是執教敗筆。總體評價就是「不算NBA合格教練」。湖人決定大刀一砍，更換菜鳥教練JJ Redick，事出有因也很冒險，JJ Redick毫無執教經驗，他甚至沒有NBA助理教練和總管經歷，所有起步和背景都飽受質疑和批評。我是最大例外，我喜歡湖人挑選JJ Redick，不是一堆NBA平庸教練，更不是大學教練，這種嘗試和改變是湖人這種豪門球隊需要的創意膽識。期待JJ Redick證明更多，不是挑剔酸諷Darvin Ham執教無能，湖迷請冷靜下來，JJ Redick還有很多需要證明的細節和執教考驗。讓戰績去說話，這是籃球永遠不會改變的定律。