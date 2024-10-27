2024年LOL《英雄聯盟》S14世界賽4強賽已展開，今（27）日晚間登場的是全球矚目的 LCK 內戰，由四冠王者Faker率領去年奪冠原班底，對決天敵 Gen.G ，雖然進入世界賽後，T1狀態明顯變好，但其實他們已經在LCK已經連續10場比賽，無論BO3還是BO5都敗給 Gen.G ，因此本場比賽中 ZOFGK 是否能突破「血脈壓制」，已成為一大看點。
T1訓練賽被打出1-20！Gen.G血脈壓制持續中
在本次世界賽中，北美LCS王者 FLY 在8強賽與 Gen.G 纏鬥整整 5 場才以2:3惜敗，但他們多變的陣容與選角，已經獲得了全球玩家的樂彩與掌聲，在淘汰之後 FLY 教練Nukeduck也在訪談中提到，目前T1在世界賽的遊戲版本有些強勢，而Gen.G則受制於改版，顯得沒有原本這麼強。
Nukeduck也提到，自己曾聽聞相關消息，T1與 Gen.G雙方近期團連的成績是1-20，T1只拿下1場勝利，這個情報也引發全球玩家譁然，不過Nukeduck也認為，T1會拿下GG並再得第五冠。
Faker鐵粉Bin哥力挺T1！世界賽的T1不容小看
事實上，Gen.G在LCK聯賽當中，已經連續10場無論是BO3還是BO5的比賽，都成功贏下 T1 ，這幾年讓T1獲得拿不完的LCK亞軍，即便Gen.G選手陣容有過變動，但血脈壓制仍依舊持續著。
至於實際在賽場上征戰的選手又是如何看待T1對決Gen.G的？昨（26）日率先晉級冠軍賽的BLG明星上路Bin，過去就曾無意間數次透露自己對於Faker的喜愛，Bin也在賽後採訪中提到，自己比較看好T1能夠勝出，因為從訓練賽的狀態看來，T1明顯要好一點。
Bin也表示，雖然LCK聯賽中T1一直輸給Gen.G，但他也認為：「世界賽T1跟聯賽T1不一樣，我覺得他們是有一些優勢的，我也更希望跟T1打決賽，希望能在世界賽正面Bo5贏下T1。」
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Nukeduck也提到，自己曾聽聞相關消息，T1與 Gen.G雙方近期團連的成績是1-20，T1只拿下1場勝利，這個情報也引發全球玩家譁然，不過Nukeduck也認為，T1會拿下GG並再得第五冠。
Faker鐵粉Bin哥力挺T1！世界賽的T1不容小看
事實上，Gen.G在LCK聯賽當中，已經連續10場無論是BO3還是BO5的比賽，都成功贏下 T1 ，這幾年讓T1獲得拿不完的LCK亞軍，即便Gen.G選手陣容有過變動，但血脈壓制仍依舊持續著。
至於實際在賽場上征戰的選手又是如何看待T1對決Gen.G的？昨（26）日率先晉級冠軍賽的BLG明星上路Bin，過去就曾無意間數次透露自己對於Faker的喜愛，Bin也在賽後採訪中提到，自己比較看好T1能夠勝出，因為從訓練賽的狀態看來，T1明顯要好一點。
Bin也表示，雖然LCK聯賽中T1一直輸給Gen.G，但他也認為：「世界賽T1跟聯賽T1不一樣，我覺得他們是有一些優勢的，我也更希望跟T1打決賽，希望能在世界賽正面Bo5贏下T1。」
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