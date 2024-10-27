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▲民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡手捧賴清德蘭花束，在花牆背板前敬禮嘲諷新威權。（圖／記者吳翊緁攝，2024.10.27）

民眾黨今（27）日在中正紀念堂外愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，支持者在下午2時許陸續進入會場，不少人高舉著「放人」、「押人取供」標語，力挺黨主席柯文哲。而民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡也在「賴清德蘭」背板花牆前擺出敬禮姿勢，嘲諷總統賴清德新威權。民眾黨主辦的「賴政府搞什麼鬼」活動下午1時30分登場，不過，活動剛開始時人潮稍顯稀疏，僅舞台前座位區坐滿；所幸下午2時許，支持者陸續攜家帶眷入場，已坐滿座椅區3分之2左右。而立院黨團主任陳智菡跟丈夫、黨副秘書長許甫昨天預告的「賴清德蘭」花牆，則非以真花佈置，而是圖片製成的背板。不過，工作人員還是有買到數朵賴清德蘭包裝成花束，提供民眾合照。陳智菡本人也在花牆前擺出敬禮姿勢，嘲諷賴政府新威權。裝置藝術區另有佈置「黨檢媒三位一體」的背景，提供民眾打卡拍照。不過，即使現場備有梳化區，但《NOWnews 今日新聞》記者觀察現場民眾的萬聖節變裝率並不高，跟以往集會狀況差不多。但因天氣非常好，氣氛也很輕鬆，不少爸媽帶著小朋友來拿氣球。稍晚的宣講活動，不只是民眾黨公職，包括館長陳之漢、前立委蔡正元等人也都會到場助講。柯家人是否也會上台發言，更是各界關注焦點。