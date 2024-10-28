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球隊為自己製作雕樣，可說是一名職業球員所能獲得的最高榮譽之一，但如果雕像上刻畫的臉和自己不一樣時，可就有點尷尬了。邁阿密熱火今（28）日舉辦了「閃電俠」Dwyane Wade的雕像開幕儀式，動作是經典的「THIS IS MY HOUSE！」，唯一美中不足的是，臉部的面容和他一點都不像，反而有點像另一名熱火球員Antoine Walker 。Wade生涯巔峰都獻給了熱火隊，幫助球隊在2006、2012和2013年奪得冠軍，可說是隊魂般的存在，球隊也決定在今年將其雕像放置在主場前，紀念功勳。一代又一代的球迷現在可以在熱火隊主場外看到Wade的雕塑，並回憶起球隊最偉大的球員當年的豐功偉績。這座雕像也使美國時間2009年3月9日的那一刻永垂不朽，當時Wade在與芝加哥公牛隊的兩度延長賽中投進致勝一擊，之後他站在記分台上大喊：「THIS IS MY HOUSE！」讓現場陷入沸騰。然而，在雕像揭幕後，很多人認為這座青銅紀念碑並和Wade本尊並不相像，甚至在致詞時Wade本人也笑著打趣說：「我真的不敢相信，這傢伙是誰？（I can’t believe it… Who is that guy?）」而另一位參與2006年冠軍的球員Antoine Walker則笑著調侃：「兄弟們，我居然有雕像了」。Wade為熱火隊效力了16個賽季，場均貢獻22.7分5.4助攻4.7籃板，贏得了三座NBA總冠軍，其中兩次是與LeBron James及Chris Bosh一起。除此之外，還在 2008 年北京奧運會上獲得了一枚金牌。在其球員生涯裡，Wade還13次入選全明星，並在2008-09賽季以場均30.2分拿下得分王。熱火隊於2020年退役了Wade的3號球衣，他於 2023 年入選籃球名人堂。