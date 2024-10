我是廣告 請繼續往下閱讀

球隊為自己製作雕樣,可說是一名職業球員所能獲得的最高榮譽之一,但如果雕像上刻畫的臉和自己不一樣時,可就有點尷尬了。邁阿密熱火今(28)日舉辦了「閃電俠」Dwyane Wade的雕像開幕儀式,動作是經典的「THIS IS MY HOUSE!」,唯一美中不足的是,臉部的面容和他一點都不像,反而有點像另一名熱火球員Antoine Walker 。Wade生涯巔峰都獻給了熱火隊,幫助球隊在2006、2012和2013年奪得冠軍,可說是隊魂般的存在,球隊也決定在今年將其雕像放置在主場前,紀念功勳。一代又一代的球迷現在可以在熱火隊主場外看到Wade的雕塑,並回憶起球隊最偉大的球員當年的豐功偉績。這座雕像也使美國時間2009年3月9日的那一刻永垂不朽,當時Wade在與芝加哥公牛隊的兩度延長賽中投進致勝一擊,之後他站在記分台上大喊:「THIS IS MY HOUSE!」讓現場陷入沸騰。然而,在雕像揭幕後,很多人認為這座青銅紀念碑並和Wade本尊並不相像,甚至在致詞時Wade本人也笑著打趣說:「我真的不敢相信,這傢伙是誰?(I can’t believe it… Who is that guy?)」而另一位參與2006年冠軍的球員Antoine Walker則笑著調侃:「兄弟們,我居然有雕像了」。Wade為熱火隊效力了16個賽季,場均貢獻22.7分5.4助攻4.7籃板,贏得了三座NBA總冠軍,其中兩次是與LeBron James及Chris Bosh一起。除此之外,還在 2008 年北京奧運會上獲得了一枚金牌。在其球員生涯裡,Wade還13次入選全明星,並在2008-09賽季以場均30.2分拿下得分王。熱火隊於2020年退役了Wade的3號球衣,他於 2023 年入選籃球名人堂。