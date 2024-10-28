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國會職權修法法案日前被憲法法庭宣告，多項關鍵條文屬違憲或部分違憲，國民黨立委翁曉玲則主張，憲法沒有規定立法院必須遵守司法院所做的釋憲案。對此，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今（28）日直言，一個不打算遵守憲法的政黨、委員，到底憑什麼繼續執行立委的工作、擁有立委的權力？建議直接辭去立委一職。民進黨團今舉行記者會，對於翁曉玲的說法，洪申翰直呼非常驚訝，他只想跟翁曉玲、國民黨團說，「如果不打算遵守憲法判決，建議辭去立法委員，因為立委的職權就是來自於憲法」。洪申翰批評，一個不打算遵守憲法的政黨、委員，到底憑什麼繼續執行立委的工作、擁有立委的權力？難道遵守憲法這件還可以自助餐嗎？「能夠讓自己有權力的就遵守，不喜歡的就可以不遵守？」「如果翁曉玲打算繼續堅持立院沒有遵守憲判的義務，請辭去立委工作！」洪申翰強調，當一個立委可以公然說沒有遵守憲法跟憲判的義務，已是公然表達不願意對憲政體制忠誠，這是很嚴肅的事。洪申翰質疑，若翁曉玲打算硬幹，為什麼要當立委，「連自己的權力來源都不在乎、視若無睹，為什麼還能享有立委的權力？」他表示，遵守憲法、憲政體制，應是不分黨派、立場要有的精神。