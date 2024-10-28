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▲往年水泄不通的逢甲夜市碧根廣場，被網友形容「暗暗的，裡面一堆算命的店家，逛起來氣氛超怪」。（圖／台中市議員林祈烽提供，2024.10.28）

▲林祈烽指出逢甲商圈快速沒落中，如今排隊人潮只集中在特定攤位。（圖／台中市議員林祈烽提供，2024.10.28）

▲全國規模最大的夜市、逢甲商圈持續沒落，到處是招租告示。（圖／台中市議員林祈烽提供，2024.10.28）

曾被台中市長盧秀燕引以為傲、向輝達創辦人黃仁勳大聲喊出「我們有逢甲夜市」的台中之光，因不敵高租金，正在急速沒落，不僅許多店面貼出招租公告，算命店家和娃娃機店大量進駐，網友形容「街道暗暗的，逛起來超怪」。市議員林祈烽建議市府，邀請購物節大使辦異國快閃特賣活動，將人潮拉回逢甲商圈。今年6月「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透露將在台灣設第2座研發中心時，條件之一是附近「要有夜市」，市長盧秀燕隨即喊出「逢甲夜市一出，誰與爭鋒」、「NVIDIA最好的選擇就是台中」。但曾被稱為全國最大夜市的逢甲夜市，近年來逐漸沒落，根據觀光署公布的全國前10大最高人次主要遊憩據點，一中商圈以1018萬人次奪下全國第一、草悟道以729.4萬人次名列第8、逢甲夜市728.9萬人次名列全國第9名。市議員林祈烽指出，曾是年收百億觀光財的「逢甲夜市」，近日驚傳倒店潮，原本的庶民小吃不敵年年調漲的高額租金，逐漸不再是年輕人創業的首選，取而代之的是租不出去的店面攤位、四面佛、算命占卜或娃娃機店。他感慨景氣不好，人們就喜歡算命，逛夜市的民眾反映「街道都黑黑暗暗的，裡面一堆算命的店家，逛起來氣氛超怪」，他擔心一旦消費者的休閒重心轉移，逢甲夜市恐淪為傳說。市府若還是消極不作為，只會依循往年的商圈經營模式，逢甲商圈恐怕很快淪為下一個臺北圓環或高雄新崛江。林祈烽說，幾年前的逢甲夜市，人潮將週邊道路擠得車子難以通行，假日停車費甚至一個半小時高達500元，但商圈在疫情期間接受嚴苛考驗，很多店家撐不下去，租金還繼續漲；以前去夜市花銅板價就能吃飽，現在要花兩三百，不如去餐廳吃。林祈烽強調，台中購物節規模億來億去的，對比整年度商圈的行銷預算，僅不到20萬元，明顯僧多粥少，他在今（28）日市議會財政經濟委員會業務質詢中，特別囑託副市長黃國榮，應優先責成經發局提出具體的有感的政策，滿足基層攤商需求。他也建議，既然第6屆台中購物節剛起跑，今年特別邀請比利時、日本、新加坡國等3國大使代言購物節活動，省下往年超過千萬元的代言預算，建議把省下來的錢挹注在逢甲夜市等相關商圈及攤販集中區，也可邀請代言人們來台中，辦理新加坡、日本及比利時等異國美食快閃活動，相信一定可以吸引更多外縣市或外國朋友來台中消費。