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▲▼《星光閃耀的少年》主持人為李聖經（上），BIGBANG大聲（下圖上排左起）、李昇基、崔容俊、權恩妃、HANHAE（下圖下排左起）、HUI、YOON沈姿潤、ERIC擔任導師。（圖／iQIYI國際站）

▲▼劉冠佑是台灣高雄人，曾參加選秀節目《青春有你3》並成為限定團體IXFORM一員，他的表現讓知名毒蛇舞蹈老師崔容俊（下）驚豔不已。（圖／iQIYI國際站）

選秀節目《星光閃耀的少年》集結來自世界各地69位少年，跨越語言和文化的界限，爭取9人男團的出道席位。上週六（10／26）首播，初次舞台表演中，來自中國的段星星、孫瀅皓與台灣男孩劉冠佑的表現，讓一向嚴厲毒舌的導師崔容俊（又譯：崔榮晙）不禁露出笑容，邵子恒的演出直到ENDING都亮眼，被BIGBANG大聲誇讚簡直是「結尾惡魔」。另外，已經是第4次參加選秀的李翰潔（BAE173成員、前X1成員）能否突破重圍圓夢也備受關注。《星光閃耀的少年》找來李聖經擔任主持人，並請到李昇基、BIGBANG大聲、崔容俊、HANHAE、權恩妃、HUI、ERIC、YOON（沈姿潤）等領引K-POP的代表擔任導師團。初次舞台的等級測評，依照練習生的表現分為全星、兩星、一星，還有追加殘酷的「零星等級」，獲得零星等級的練習生必須坐回原本的等候席，才一開始就令練習生們繃緊神經。第一組登場的練習生團名取為「BTS」，吸引全場目光，一問才知道原來是「Beautiful」、「Top」跟「Sexy」的縮寫，他們說完自己都忍不住害羞的模樣逗樂李聖經。柯洺楷也趁機告白大聲是自己偶像，讓大聲笑說：「你的榜樣選得很好，在音樂上的確是很好的榜樣，個人分數我會幫你加分。」不過玩笑歸玩笑，他最後仍以專業角度出發，給出唱跳表現「有點可惜」的嚴格評價。練習生中，不少人都沒有在大型舞台上的表演經驗，李昇基表示要說出嚴厲的評語他也很心痛，但身為導師，為了能讓他們成長為更好的偶像，不能只說好話，展現培養星光少年的決心。此外，也有不少已經不是第一次參加選秀節目的練習生，BAE173成員李翰潔2017年曾以組合IM成員之姿參加選秀《The Unit》，又透過《PRODUCE X 101》成為限定男團X1成員，去年則和BAE173成員參加選秀節目《PEAK TIME》，這次再度參戰《星光閃耀的少年》，星途頗為曲折。導師之一的YOON透露，她所屬的STAYC跟BAE173都是在2020年11月出道，從原本的同期變成以導師和練習生的身分在節目中見面，還要評價對方的演出表現，讓她心情很複雜。崔容俊語重心長給出建議後，也祝福李翰潔與隊友能透過這次節目告別選秀生涯，今後展現出傳奇般的舞台。獨自登台表演Super Junior歌曲〈Black Suit〉的邵子恒台風穩健，直到ENDING都不忘看著鏡頭，被大聲評價已經超越「結尾妖精」的等級，簡直是「結尾惡魔」。曾參與《青春有你3》，擁有不少粉絲的段星星、孫瀅皓與來自台灣的劉冠佑則是一登場就讓導師們為之驚豔，直呼像是看了一場真正的演出，3人獲得全星評價，崔容俊要求單獨看段星星的舞蹈表演，並給出以他的實力來當主舞也毫不遜色的讚賞，讓李昇基笑說：「這是崔容俊第一次在節目裡誇獎練習生。」下周等級評測舞台仍將繼續，練習生們將展開更激烈的競爭，充滿個人魅力和歌唱實力的練習生逐一登場，並會透過主題曲任務淘汰12位練習生，在時間壓力和體力的考驗下，看不見盡頭的無限跳舞循環讓不少練習生流下淚水，孫瀅皓甚至哽咽說：「我們是人，不是機器。」練習生們能否挑戰自我、突破極限完成任務？《星光閃耀的少年》每週六晚間8點在愛奇藝國際版播出。