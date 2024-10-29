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▲台股ETF受益人總人數逼近千萬大關，其中，近一週受益人數增加前10名，有5檔為高息型ETF。（資料來源：CMONEY）

台股不斷創新高，使得台股ETF備受青睞，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加2.3萬人，來到994萬人，持續朝向千萬大關邁進。進一步觀察近一週受益人數單檔表現，有30檔受益人數增加，前10名中有5檔為高息型ETF，尤其是季配型相對受到投資人青睞。觀察近1週受益人數增加前10名台股ETF，其中，本週新成立的ETF凱基優選30ETF（00938）週增人數1.2萬人，表現最佳。其次分別是元大高股息（0056）增加近9439人、富邦台50（006208）增加8675人，位居第2、第3名。若整體來看，受益人增加前10名中，有5檔為高息型ETF，如00938、0056、群益台灣半導體收益（00927）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、且皆為季配型相對更受投資人青睞。群益投信表示，今年來，全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度也提高，投資人紛紛將資金轉往高股息ETF，22檔台股高息ETF總受益人今年增加337萬人，占所有台股ETF增加人數的九成以上，顯示出台股ETF投資熱度持續增溫。此外，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，根據統計資料顯示，金融海嘯後，每年台股第四季的表現，加權指數過的平均報酬為4.28%，正報酬機率為80%，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。謝明志認為，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，台股個股波動劇烈，ETF投資的低波動優勢勝過個股，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。