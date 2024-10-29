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▲原PO從小到大第一次這麼希望不要放颱風假，並列出4天日期，分別為10月31日至11月3日，這正是天王劉德華在台北小巨蛋舉辦演唱會的時間。（圖／台灣映藝提供）

▲「五月天」預計週末在花蓮演出，期望提振當地觀光，現在卻碰到康芮颱風的攪局，相信音樂也在臉書忍痛公告延期消息，宣布3天4場演唱會延期舉行。（圖／取自IG）

▲康芮颱風下午14時的中心位置在北緯17.8度、東經126.6度，以每小時17公里速度向西北進行。（圖／取自中央氣象署）

康芮颱風目前正朝台灣前進，且有持續增強的趨勢，不排除登陸台灣時會升級成強颱，預計周四暴風圈就會觸陸，屆時全台灣都會受影響。而香港天王劉德華即將在台北小巨蛋舉行演唱會，有網友列出10月31日至11月3日這四天日期，坦言第一次這麼希望不要停班停課，就怕錯失親眼目睹劉德華的機會。至於天團五月天原定11月1日至3日的「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」，目前已確定因颱風延期。一名網友今（29）日在臉書社團「爆廢公社二館」中貼文，表示從小到大第一次這麼希望不要放颱風假，並列出4天日期，分別為10月31日至11月3日，這正是天王劉德華在台北小巨蛋舉辦演唱會的時間，許多當時幸運抽到門票的粉絲，都殷殷期盼能親眼目睹劉德華的風采。為此，不少人跟著祈禱，「我也是，我的劉德華⋯千萬不要取消」、「拜託10月31日讓我看華仔吧，好不容易一輩子最幸運抽到華仔演唱會耶」、「我等了11年～就是為了這其中一天見面」、「我的華仔⋯這比沒抽中演唱會更悲慘吧」。不只劉德華演唱會有變數，天團五月天原定11月1日至3日在高雄、花蓮舉行「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」，如今康芮颱風確定會對東部、南部造成風雨影響，相信音樂也在臉書忍痛公告延期消息，宣布3天4場演唱會延期舉行，14組演出歌手包含劉若英、蘇慧倫、告五人、麋先生等，也同樣延後與觀眾見面，至於延期到何時，主辦方會盡速公布。康芮颱風今日凌晨增強為中颱，未來不排除升級強颱，下午14時的中心位置在北緯17.8度、東經126.6度，以每小時17公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。氣象粉專「用事實說颱風」今日發文指出，根據氣象署上午8時的路徑預報趨勢圖，來判斷各地風雨程度，周三下半天風雨預測可能達標縣市有台東、蘭嶼、綠島、花蓮，周四上半天為宜花東、恆春半島，下半天則全台皆有可能達標，至於周五北北基桃竹苗、中彰投、雲嘉南高屏、澎金馬風雨預測也可能達標。氣象專家賈新興也表示，康芮颱風對台灣的影響在周四最為明顯，7級風暴風圈將在凌晨開始接觸陸地，白天起風雨會越來越明顯，以宜蘭、花蓮、台東、屏東4地首當其衝，因為風力太強而停班停課的機率較高。但好消息是颱風走得很快，周五就會漸漸離開台灣，雨勢到傍晚變得和緩，周六、周日水氣明顯減少。