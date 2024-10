我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原PO從小到大第一次這麼希望不要放颱風假,並列出4天日期,分別為10月31日至11月3日,這正是天王劉德華在台北小巨蛋舉辦演唱會的時間。(圖/台灣映藝提供)

▲「五月天」預計週末在花蓮演出,期望提振當地觀光,現在卻碰到康芮颱風的攪局,相信音樂也在臉書忍痛公告延期消息,宣布3天4場演唱會延期舉行。(圖/取自IG)

▲康芮颱風下午14時的中心位置在北緯17.8度、東經126.6度,以每小時17公里速度向西北進行。(圖/取自中央氣象署)

康芮颱風目前正朝台灣前進,且有持續增強的趨勢,不排除登陸台灣時會升級成強颱,預計周四暴風圈就會觸陸,屆時全台灣都會受影響。而香港天王劉德華即將在台北小巨蛋舉行演唱會,有網友列出10月31日至11月3日這四天日期,坦言第一次這麼希望不要停班停課,就怕錯失親眼目睹劉德華的機會。至於天團五月天原定11月1日至3日的「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」,目前已確定因颱風延期。一名網友今(29)日在臉書社團「爆廢公社二館」中貼文,表示從小到大第一次這麼希望不要放颱風假,並列出4天日期,分別為10月31日至11月3日,這正是天王劉德華在台北小巨蛋舉辦演唱會的時間,許多當時幸運抽到門票的粉絲,都殷殷期盼能親眼目睹劉德華的風采。為此,不少人跟著祈禱,「我也是,我的劉德華⋯千萬不要取消」、「拜託10月31日讓我看華仔吧,好不容易一輩子最幸運抽到華仔演唱會耶」、「我等了11年~就是為了這其中一天見面」、「我的華仔⋯這比沒抽中演唱會更悲慘吧」。不只劉德華演唱會有變數,天團五月天原定11月1日至3日在高雄、花蓮舉行「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」,如今康芮颱風確定會對東部、南部造成風雨影響,相信音樂也在臉書忍痛公告延期消息,宣布3天4場演唱會延期舉行,14組演出歌手包含劉若英、蘇慧倫、告五人、麋先生等,也同樣延後與觀眾見面,至於延期到何時,主辦方會盡速公布。康芮颱風今日凌晨增強為中颱,未來不排除升級強颱,下午14時的中心位置在北緯17.8度、東經126.6度,以每小時17公里速度向西北進行,近中心最大風速每秒40公尺,瞬間最大陣風每秒50公尺,七級風平均暴風半徑280公里,十級風平均暴風半徑90公里。氣象粉專「用事實說颱風」今日發文指出,根據氣象署上午8時的路徑預報趨勢圖,來判斷各地風雨程度,周三下半天風雨預測可能達標縣市有台東、蘭嶼、綠島、花蓮,周四上半天為宜花東、恆春半島,下半天則全台皆有可能達標,至於周五北北基桃竹苗、中彰投、雲嘉南高屏、澎金馬風雨預測也可能達標。氣象專家賈新興也表示,康芮颱風對台灣的影響在周四最為明顯,7級風暴風圈將在凌晨開始接觸陸地,白天起風雨會越來越明顯,以宜蘭、花蓮、台東、屏東4地首當其衝,因為風力太強而停班停課的機率較高。但好消息是颱風走得很快,周五就會漸漸離開台灣,雨勢到傍晚變得和緩,周六、周日水氣明顯減少。