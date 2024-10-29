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全球金融市場受到美國總統大選、經濟數據、通膨壓力以及利率政策走向等多重因素影響，波動性增高，促使投資人在追求成長之餘，也開始進行資產配置降低風險，債券ETF就受到不少投資人青睞。其中，大華投等美債15Y+（00959B）近一週不論在規模成長、受益人數成長皆奪冠，將在10/31首次除息，最後買進日為10/30，想參與配息的投資人可把握機會買進。根據CMoney統計，在台掛牌債券ETF總市值接近新台幣3兆元，受益人數接近200萬人，觀察近一週債券ETF規模及受益人成長狀況，00959B成長幅度雙雙奪冠，規模達43.9億元，受益人數達1.23萬人。00959B為月配息，每單位配0.055元，以10/29收盤價9.86元計算，單次配息率為0.56%，年化配息率達到6.69%，若想參加配息的投資人，可把握最後買進日10/30，預計11/22可領到收益分配。大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，債券市場受制於殖利率上升壓力，但全球經濟趨向穩定的背景下，投資人對穩定現金流需求顯著增加。並指出，過去美國降息循環期間開始進場，且持有期間越長，投資績效表現越好。目前利率處於高點，降息緩步進行中，目前正是佈局長天期投資等級公司債的絕佳時機點。郭修誠表示，00959B具有高票息、高品質、低入手價「二高一低」特性，聚焦美國境內發行信評平均為BBB的投資級公司債，據標普（The Standard & Poor’s）統計，過去30年BBB級債的違約率約0.19%，遠低於非投資等級債券的違約率4.9%。