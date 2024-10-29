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▲YOASOBI（左）的人氣直逼亞洲流行天王周杰倫（右）。（圖／IG yoasobi_staff_、jaychou）

日本雙人音樂組合YOASOBI於8月25日宣布展開《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》亞洲巡迴演唱會，台北場確定在2025年2月8日、9日一連2天在台北小巨蛋登場，讓粉絲掀起討論，更大讚主辦方祭出「門票實名制」，Threads上更出現有粉絲緊急釋出要轉讓周杰倫演唱會門票：「如果拿得到票，我拿周杰倫跟你換！」主辦單位「好玩國際文化」今（29）日公開YOASOBI來台開唱的售票資訊，票價為5280元、4880元、4280元、3880元、2880元、800元，全場採實名抽選制，將於11月1日在「Ticket Plus 遠大售票系」開放登記。沒想到YOASOBI在台坐擁超高人氣，不僅Threads上討論他們的貼文瞬間暴增，更有粉絲嗨喊要釋出周杰倫演唱會門票換YOASOBI：「有沒有人也喜歡YOASOBI，要一起去看的？如果拿得到票，拿周杰倫跟你換。」更在IG發布動態表示自己有多3張周杰倫的演唱會門票。事實上，先前周杰倫宣布要在12月份唱進大巨蛋時掀起轟動，因為距離他上次在台灣開唱，已經相隔整整7年，不過到搶票日（10月23日）時卻爆出不少爭議，超過80多萬人湧進拓元售票系統搶買15萬張門票，造成系統大當機，後續更有黃牛開出1張票賣30萬元的天價，讓粉絲罵翻，直呼周杰倫不開放實名制實在是失策。演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演演出地點：台北小巨蛋演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統：Ticket Plus 遠大售票系