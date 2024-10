我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YOASOBI(左)的人氣直逼亞洲流行天王周杰倫(右)。(圖/IG yoasobi_staff_、jaychou)

日本雙人音樂組合YOASOBI於8月25日宣布展開《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》亞洲巡迴演唱會,台北場確定在2025年2月8日、9日一連2天在台北小巨蛋登場,讓粉絲掀起討論,更大讚主辦方祭出「門票實名制」,Threads上更出現有粉絲緊急釋出要轉讓周杰倫演唱會門票:「如果拿得到票,我拿周杰倫跟你換!」主辦單位「好玩國際文化」今(29)日公開YOASOBI來台開唱的售票資訊,票價為5280元、4880元、4280元、3880元、2880元、800元,全場採實名抽選制,將於11月1日在「Ticket Plus 遠大售票系」開放登記。沒想到YOASOBI在台坐擁超高人氣,不僅Threads上討論他們的貼文瞬間暴增,更有粉絲嗨喊要釋出周杰倫演唱會門票換YOASOBI:「有沒有人也喜歡YOASOBI,要一起去看的?如果拿得到票,拿周杰倫跟你換。」更在IG發布動態表示自己有多3張周杰倫的演唱會門票。事實上,先前周杰倫宣布要在12月份唱進大巨蛋時掀起轟動,因為距離他上次在台灣開唱,已經相隔整整7年,不過到搶票日(10月23日)時卻爆出不少爭議,超過80多萬人湧進拓元售票系統搶買15萬張門票,造成系統大當機,後續更有黃牛開出1張票賣30萬元的天價,讓粉絲罵翻,直呼周杰倫不開放實名制實在是失策。演出時間:2025年2月8日(六)17:30 入場/19:00 開演2025年2月9日(日)17:30 入場/19:00 開演演出地點:台北小巨蛋演出票價:VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統:Ticket Plus 遠大售票系