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▲阿娟（左起）、戴佩妮、陳勢安在廣播節目中聊得相當開心，彼此頗為投契。（圖／妮樂佛提供）

以音樂人身分在演藝圈發展邁向24週年的戴佩妮（Penny），即將推出個人第14張概念專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》 ，日前赴DJ阿娟的電台節目接受訪問，卻意外被這次專輯收錄的歌曲＜勢在必行＞原唱之一陳勢安突襲，兩人私交甚篤，難得有機會相聚，話匣子一打開就聊到欲罷不能，幾乎要停不下來。陳勢安也送上偷偷準備好的4顆甜柿，預祝好姊姊Penny《雙生火焰 TWIN FLAME》能夠「勢（柿）在必行，事事（4柿）順利」。戴佩妮經歷創作歌手、樂團主唱、製作人等多重身份，因其作品獨特的剛柔並濟色彩，受到許多歌手青睞，收錄在各自的專輯當中，使她廣結良緣。在24週年的特別時刻，Penny決定完成一張極具意義的作品，翻唱自己過往的創作，把曾經寫給別人的歌再次賦予新的生命，因此曾由陳勢安與畢書盡唱紅的＜勢在必行＞，她這次也拿回來重新演繹，頗值得樂迷期待。而Penny經過疫情期間的沉潛，心理學、量子力學、內觀與雙生火焰這些和宇宙、身心成長的領域使她產生好奇，「雙生火焰」的意象更讓她著迷，藉此衍生出歌曲〈雙生火焰〉的雛形，再想到自己既是專輯中多首歌曲的詞曲創作者，又是重新演繹者，給予了同樣歌曲不同的生命，亦是一種「雙 ”聲” 火焰」，因而新歌加入其他舊歌新唱之中，使得整張概念專輯得到完整的風貌。Penny上阿娟的節目訪問，事前就知情的陳勢安特別突襲，要給她驚喜，還預先準備了4顆當季盛產的甜柿作為獻禮，預祝Penny這張專輯宣傳「勢（柿）在必行，事事（4柿）順利」。兩人雖然私交甚篤，卻是首次在媒體訪問中相會，聊到錄音狀況瞬間無法控制，工作人員要不停畫圈才能阻止他們繼續話家常，Penny開玩笑表示這是因為3人都是同一個靈魂家族，才會這麼合拍。歌迷期待的〈雙生火焰〉，將於11月1日先做數位單曲的發行，戴佩妮與阿娟的訪談則會於10月30日早上9點到12點在HItFM聯播網播出。