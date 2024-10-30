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中央氣象局於今（30）日凌晨5點半發布陸上警報，林業及自然保育署嘉義分署考量阿里山森林遊樂區處於偏遠山區，聯外道路遇到豪雨有落石坍方疑慮，因此今日17時起預警性休園，眠月線、台灣一葉蘭自然保留區，以及所轄步道也暫停開放。阿里山林鐵則是10/31到11/2全線列車停駛，後續將視颱風狀況進行路線巡檢確認安全後，再公告復駛時間。林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山森林遊樂區位於陸上颱風警報警戒區域範圍，因此，從今日17時起休園，重新開放時間，視颱風狀況滾動式調整再行發布。同時，阿里山林鐵10/31起就預警性停駛，後續則視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，再另行公告復駛時間。至於已訂票的旅客，則可在乘車日起一年內，持車票到林鐵各車站或是全台統一超商iBON辦理全額退票。另檜意森活村及阿里山林業村將配合嘉義市政府停止上班上課公告休園。此外，嘉義縣政府若發布停止上班、上課，或是場域位於陸上颱風警報警戒範圍，嘉義分署所轄鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心亦立即休園，確認遊樂區、步道安全無虞時公布開放時間。