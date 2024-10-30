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康芮颱風來襲，全台各地雨勢越晚越大，民眾紛紛關心起明（31）日是否會放颱風假？台南市長黃偉哲上午在市議會答詢時，疑似說溜嘴透露「明天31日，如果登陸就要放颱風假。」不過，他事後也受訪說明，此次颱風很恐怖，明天是否放假，預計今晚9點前宣布。康芮颱風（國際命名KONG-REY）今（30）日一早轉為強颱，颱風中心預計周四中午過後登陸，巨大暴風圈半徑達320公里，將籠罩全台帶來強大風雨。而根據中央氣象署13時發布的最新風雨預測圖，可見目前明日達到停班停課標準的有台北市山區、新北市山區、桃園市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣，共有10個縣市，但實際是否停班停課，仍依各縣市公告為準。因此各界十分關注縣市首長對颱風假的看法，台南市議會今天進行總質詢，市議員許至椿關切康芮颱風動態，並指這次康芮颱風可能是穿心颱，提醒市府相關單位要特別留意。對此，黃偉哲答詢時說明，「明天是31日，如果（颱風）登陸就要放颱風假」，引發關注。不過，質詢結束後，黃偉哲也進一步說明，康芮颱風和過去的山陀兒颱風一樣，變化都很大，如果風力、雨量達到放假標準，不用等到中央氣象署9點的最後1報，如果風力、雨量一直在邊緣徘徊，只好等到9點那1報之後，也許9點半或10點之前再宣布。