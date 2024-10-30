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▲南市府已備妥23萬個沙包供民眾領取，及防汛塊約1,000座，並將約3,600片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。(圖／南市府提供)

康芮颱風持續朝台灣東南部海域靠近，且暴風範圍有擴大趨勢，台南市長黃偉哲今(30)日要求市府團隊提高戒備、加強防颱整備，包含消防局、水利局、工務局、環保局及37區公所等，持續落實相關防汛防颱整備工作，並呼籲市民儘早做好防颱準備，注意自身安全，避免不必要的外出。同時，南市府已備妥23萬個沙包供民眾領取，及防汛塊約1,000座，並將約3,600片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。此外，巡檢完畢64座抽水站及495台大型移動式抽水機，並洩降60座滯洪池，以增加1,100萬噸蓄洪空間應變。南市府環保局表示，在颱風來襲前已全力投入側溝清淤工作，防範強降雨衍生積水問題；28、29日已完成12.8公里側溝清淤，清除淤泥達45公噸。工務局則指出，從年初至今，持續修剪路樹，共修剪22,826棵，近日因應康芮颱風，已加強修剪健康路三段、中華西路等重點路段路樹。此外，為預防可能的災情，已派員至重點地點部署待命搶險。水利局表示，為因應颱風可能帶來的豪大雨，水利局全面動員落實防汛整備，且於28日起啟動各項水利設施及在建工程的防汛巡查，包括抽水站、滯洪池、移動式抽水機檢查等，其中165條公告區域排水渠道巡查正常；海尾寮排水治理等8處在建工程無防汛缺口及阻礙水流情形；八掌溪左岸防汛缺口已完成封堵；1,859座水門功能可正常起閉；60座滯洪池進行預洩降作業，可增加蓄洪空間合計約1,100萬噸。水利局進一步說明，區域排水已清淤500公里、雨水下水道已疏濬120公里，總清淤量約11.7萬立方公尺。在抽水站、抽水機整備方面，轄內64座抽水站及495台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，480台抽水機已預先設置於易積淹水地區；針對幾處易淹水點，水利局也趕辦完成設施改善工作，如緊急完成北門區蚵寮抽水站及安定區安定抽水站機組設備修繕。至於鹽水排水、下茄苳排水、海埔排水及六塊寮排水等在建工程，已落實工地整備、機具待命及渠道暢通，皆無防洪缺口情形。