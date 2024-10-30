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▲石英過世，享壽82歲。（圖／翻攝自石英臉書）

▲資深演員石英病逝，享壽82歲。（圖／NOWnews社群中心製）

資深演員石英27日過世，享壽82歲，據家屬聲明表示是自然老化死亡，曾與他在《孟婆客棧》中合作的唐美雲得知噩耗還以為是開玩笑，透露當初在《娘家》時石英很提攜後輩，當初在製作《孟婆客棧》時，即便不是重要角色，石英仍一口答應演出。唐美雲說，過去在華視與石英合作過，後來又在《娘家》飾演夫妻，感情就像一家人，「在那段期間有更多機會看到石爸對工作上的執著跟認真，尤其是看到他提攜後輩，對我們這些晚輩，是值得敬佩和學習的好榜樣，很感謝石爸。」唐美雲也說，在製作《孟婆客棧》很想邀請石英，但因為是單元劇，沒辦法給石英固定的重要角色，但石英一口答應，唐美雲說，「他覺得做製作人，一定要力挺我，不論角色大小要共同參與，用行動支持，很感動。」唐美雲說今天得知噩耗還以為是開玩笑，「後來證實石爸離開大家，我想這是世俗的離開，石爸會永遠活在大家心中，因為我們都尊敬他愛他，祝福石爸一路好走，我們大家愛你。」方馨則說，「聽到這個消息，難過到說不出話，很感謝石英爸爸在我人生最低潮的時候，一直給我鼓勵，讓我有勇氣繼續堅持這份工作，石英爸爸告訴我，只要努力把份內的事情做好，一定會有人看到，謝謝爸爸待我如親身女兒一般疼愛，我非常珍惜跟石英爸爸的這段緣分。」坦言石英曾跟她說過，「演戲演一輩子很幸運。演戲的人娛樂大眾服務社會帶來歡樂，對於自己而言也很快樂，就像是人間的神仙，真的很好！」石英小檔案1943年6月17日—2024年10月27日本名林忠平，新北市新店區人，臺灣資深男演員。婚姻：妻吳玲、兒子林義山、女兒林千鈺代表作品電影：《鬼出嫁》、《0099大發財》、《金馬大兵》、《危險的青春》等電視劇：《請問芳名》、《保鑣》、《草地狀元》、《第一世家》、《意難忘》、《夜市人生》、《孟婆客棧》等