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立法院衛環委員會今（30）日進行「我國全時職位缺工概況」專案報告。政府先前提出將會開放印度移工來台，對此，勞動部長何佩珊表示，11月將邀請印度方來台進行雙邊工作小組層級會議。台灣政府今年2月與印度簽訂合作備忘錄（MOU），盼引進印度移工解決產業人力缺口。何佩珊17日表示，考量可行性預計引進1000名印度移工，目標5%採用直聘，將以製造業為主。國民黨立委羅廷瑋今日再針對印度移工進度提問，何佩珊表示，已經確定下個月邀請印度方來台召雙邊工作小組會議，印度方會來到台灣，並強調初期引進印度移工的規模很小。勞動部勞動力發展署長蔡孟良補充說明，工作小組會議不會只召開一次，第一次是邀請印度方來台，雙方會先確立未來要討論議題的範圍、內容，彼此達成共識，這次也會安排印度方參訪國內環境，至於來台的印度官員層級為何，則待對方確認。另外，中華民國全國商業總會昨（29）日舉行「服務業缺工座談會」，商總理事長許舒博期盼政府在年底前給出缺工解方，選項包括開放移工、外籍生，或是調整變形工時等。而何佩珊挨批，政府編列10億元改善旅宿業、餐飲業、航空業地勤缺工的「疫後改善缺工擴大就業方案」，但去年5月試辦至今，僅核發了1078人，與當初設定的2萬人有所落差，達成率僅6％。對此，何佩珊直言，業者只想用便宜的勞工，更只會一直希望開放移工，「我們有這個方案也沒有用」。但國民黨立委王育敏不滿地表示，方案原本是要改善缺工問題，如果勞動部立場就是不同意開放服務業引進移工，就應該轉向致力提高本國人就業率、改善職場環境、改善獎勵措施等，不能光說不開放移工，卻對缺工束手無策。