▲百事可樂曾在2004年找來9大港台巨星拍攝宣傳廣告,並演唱主題曲〈藍色飛揚〉。(圖/翻攝新浪娛樂)

▲周渝民、周杰倫曾經設計吵架戲碼惡作劇,害F4其他團員跟陳冠希差點打起來。(圖/康熙好經典YouTube)

▲周杰倫(右)當年和陳冠希(左)因拍攝電影《頭文字D》而結緣,變成好朋友。(圖/翻攝自微博)

天王周杰倫20年前曾與郭富城、蔡依林、鄭秀文、陳冠希及F4受邀拍攝百事可樂的廣告,當時周杰倫和F4的周渝民(仔仔)玩心大起,假裝吵架要測試其他人反應,怎料差點引發兩幫人混戰。F4其他團員站出來力挺仔仔,陳冠希見狀拿起板凳跳出來要護著周杰倫;雖然後來發現只是玩笑,但也讓周杰倫看出陳冠希對待朋友的真心。兩人的交情持續到今日,周杰倫也曾幫陳冠希寫過兩首歌,那就是2004年發行的〈戰爭〉和2010年發行的〈I CAN FLY〉,讓人印象深刻。談到周杰倫和陳冠希的交情,不得不提到賽車電影《頭文字D》,和2004年百事可樂斥巨資拍攝廣告時發生的趣事。當時廠商找來9大港台巨星遠赴約旦拍廣告,有一天要收工時,周杰倫和周渝民因為太無聊,竟想要惡作劇其他人,故意在化妝室吵架,挑起紛爭。周渝民曾在節目《康熙來了》分享這段趣事,他說當天開始吵架前所有人都不知情,他跟周杰倫則早就醞釀好情緒,爆發口角後為了看起來更逼真,周杰倫還摔椅子、摔電腦營造氣氛,其他人眼見事態不對勁趕緊上前勸架。朱孝天當時直接對周杰倫說:「杰倫你不要過來,我們怎麼樣都4個人,你吃虧」,看到好朋友被欺負,陳冠希也立刻上前,挺身擋在周杰倫前面。後來保全也都圍了上來,周杰倫、周渝民才承認是在打鬧,讓眾人傻眼。不過陳冠希力挺周杰倫的舉動,也讓兩人的友情更加堅固。陳冠希2004年發行的粵語專輯《Please Steal This Album》中的歌曲〈戰爭〉,就是由周杰倫親自譜曲的;後來陳冠希因為艷照門事件退出演藝圈,沉寂2年後要再次復出,2010年推出專輯《Confusion》時,周杰倫也站出來為他寫了歌曲〈I CAN FLY〉。〈I CAN FLY〉由周杰倫親自譜曲,並和陳冠希共同填詞,當年陳冠希受訪時表示,「我們花了很多時間和心思去寫好這首歌,我也十分喜歡」,更感謝周杰倫願意讓出這麼棒的曲子給他,真的讓他受寵若驚。這首歌的MV在13年前上傳到YouTube,如今點閱已破146萬,到現在還是有粉絲在底下留言:「2024我還在聽」,可見當年歌曲相當熱門。