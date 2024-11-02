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▲百事可樂曾在2004年找來9大港台巨星拍攝宣傳廣告，並演唱主題曲〈藍色飛揚〉。（圖／翻攝新浪娛樂）

▲周渝民、周杰倫曾經設計吵架戲碼惡作劇，害F4其他團員跟陳冠希差點打起來。（圖／康熙好經典YouTube）

▲周杰倫（右）當年和陳冠希（左）因拍攝電影《頭文字D》而結緣，變成好朋友。（圖／翻攝自微博）

天王周杰倫20年前曾與郭富城、蔡依林、鄭秀文、陳冠希及F4受邀拍攝百事可樂的廣告，當時周杰倫和F4的周渝民（仔仔）玩心大起，假裝吵架要測試其他人反應，怎料差點引發兩幫人混戰。F4其他團員站出來力挺仔仔，陳冠希見狀拿起板凳跳出來要護著周杰倫；雖然後來發現只是玩笑，但也讓周杰倫看出陳冠希對待朋友的真心。兩人的交情持續到今日，周杰倫也曾幫陳冠希寫過兩首歌，那就是2004年發行的〈戰爭〉和2010年發行的〈I CAN FLY〉，讓人印象深刻。談到周杰倫和陳冠希的交情，不得不提到賽車電影《頭文字D》，和2004年百事可樂斥巨資拍攝廣告時發生的趣事。當時廠商找來9大港台巨星遠赴約旦拍廣告，有一天要收工時，周杰倫和周渝民因為太無聊，竟想要惡作劇其他人，故意在化妝室吵架，挑起紛爭。周渝民曾在節目《康熙來了》分享這段趣事，他說當天開始吵架前所有人都不知情，他跟周杰倫則早就醞釀好情緒，爆發口角後為了看起來更逼真，周杰倫還摔椅子、摔電腦營造氣氛，其他人眼見事態不對勁趕緊上前勸架。朱孝天當時直接對周杰倫說：「杰倫你不要過來，我們怎麼樣都4個人，你吃虧」，看到好朋友被欺負，陳冠希也立刻上前，挺身擋在周杰倫前面。後來保全也都圍了上來，周杰倫、周渝民才承認是在打鬧，讓眾人傻眼。不過陳冠希力挺周杰倫的舉動，也讓兩人的友情更加堅固。陳冠希2004年發行的粵語專輯《Please Steal This Album》中的歌曲〈戰爭〉，就是由周杰倫親自譜曲的；後來陳冠希因為艷照門事件退出演藝圈，沉寂2年後要再次復出，2010年推出專輯《Confusion》時，周杰倫也站出來為他寫了歌曲〈I CAN FLY〉。〈I CAN FLY〉由周杰倫親自譜曲，並和陳冠希共同填詞，當年陳冠希受訪時表示，「我們花了很多時間和心思去寫好這首歌，我也十分喜歡」，更感謝周杰倫願意讓出這麼棒的曲子給他，真的讓他受寵若驚。這首歌的MV在13年前上傳到YouTube，如今點閱已破146萬，到現在還是有粉絲在底下留言：「2024我還在聽」，可見當年歌曲相當熱門。