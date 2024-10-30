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有媒體報導，新北三重區銀髮宅「銀新未來城」2020年提報內政部審議，卻被中央卡關4年。對此，國土管理署澄清，本案經新北市政府於113年5月6日及7月15日檢送補充資料，內政部都委會專案小組於9月19日召開第4次會議，重申中央依規辦理審議並無延宕，反指是新北市政府無法明確說明本案公益性。國土署表示，銀新未來城為三重碧華國中舊校區，面積約2.88公頃，因公有土地屬於公共財產，也攸關在地民眾權益。因此，內政部都委會專案小組早在110年4月27日第1次專案小組會議就針對將公有土地辦理BOT供企業出租使用，必須就整體公益性提出詳細說明，惟至第4次專案小組審議時，新北市政府仍無法明確說明本案公益性。國土署指出，為把關及維護公眾利益，因此組成專案小組並分別在110年4月27日、110年9月22日、110年12月1日及113年9月19日召開4次專案小組會議。本案新北市政府在109年10月23日提送審議資料，另於110年7月5日、110年11月1日、112年2月4日檢送補充資料，惟內容仍未針對「服務對象、適法性及公益性」進行釐清，且市府在113年5月2日才認定全齡友善附服務居住單元規劃得依促參法方式辦理，本署於113年5月20日函請各中央目的事業主管機關予以協助確認適法性，重申中央依規辦理審議，並無延宕。國土署續指，然而，專案小組委員委員對於本案所提出的容積率倍增至400%，以及由民間提供之衛生福利事業與一般社會福利之差異性，還有全齡友善附設服務居住單元的使用與整體BOT案公益性之意見，仍待市政府具體回應及正式提報補充資料，才有利於本案實質推動。國土署也說，專案小組委員另指出，三重老舊市區周邊房屋密集，防災與開放空間需求性高，新北市政府應正視在地民眾生活需求，盤點周邊所缺乏的開放空間、公益設施及社會福利設施並將其納入規劃設置，衛生福利事業用地也才名符其實及促進地方整體發展。國土署最後表示，中央與地方都很重視「銀新未來城」變更案的推動，但為求慎重且保障公益，建議新北市政府須回歸專業予以釐清，並具體明確回應專案小組建議意見，中央將會予以協助，進行專案小組會議釐清相關爭點，待獲得具體共識後，儘速提請內政部都委會大會審議。