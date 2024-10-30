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▲黃文益也直指，目前高雄中華路、河南路或六合路的六合公園，均出現路樹與變電箱緊鄰的公安危機，路樹與變電箱不能結合，以免影響居民用電。(圖／高市府提供)

強颱康芮將襲台，民進黨高雄市議員黃文益今(30)日在工務部門業務質詢時表示，山陀兒颱風侵襲，路樹倒一片，導致地方交通大亂，建議公園處除了依照「高雄市景觀樹木修剪作業規範」確實辦理修剪業務之外，也該就安全島、人行道的路樹樹種與種植位置再評估，別讓行道樹傾倒威脅公共安全。黃文益也呼籲公園處儘速移植緊鄰變電箱的路樹，以免導致公安事故，獲公園處長林燦銘正面回應。對此公園處長林燦銘指出，目前全高雄有16萬棵路樹，另有16萬公棵園樹，公園處就景觀樹木的修剪都以人民安全為最重要考量，除了平時的修剪工作之外，在颱風來前一週也會視情況加強樹木修剪。黃文益指出，山陀兒颱風侵襲高雄，導致高雄市2577件路樹、566件公園樹傾倒或斷枝，對市民交通與道路安全造成影響；現行「高雄市景觀樹木修剪作業規範」已就城市樹木修剪有明確規範，但似乎公園處未落實修剪人員依照「作業規範」進行修剪，不少里長曾向他反應，平時路樹修剪差異不大。黃文益也點出，康芮颱風25日生成，31日影響台灣最為劇烈，哪來一周時間強化樹木修剪？黃文益更問，高雄市目前的植栽是否需要檢討？例如：哪些樹種適合種在人行道？哪些樹種則適合種在安全島？畢竟有些在安全島的樹一倒，不是打到車，就是「車毀人傷」！「樹不是有種就好」，除了景觀需求外，更要考量安全問題！黃文益也說，很多人行道並沒有很寬敞，卻與路樹緊密結合，連市長都知道樹穴要大，別妨礙樹的生長，問題是人行道空間就沒有那麼大！若要增加樹穴成長空間，搞不好人就沒有通過的空間。類似的狀況也出現在安全島上，若安全島未能充分提供路樹成長空間，風一來樹「必倒無疑」，所以行道樹除了要適合當地氣候及環境、外觀整齊美麗之外，更重要需防止樹木傾倒。黃文益更說，行道樹栽植位置不得妨礙行車視線，現實狀況卻是樹木不止妨礙行車視線，還妨礙到交通號誌，連看交通號誌都需先閃躲樹葉與樹縫才能看到。此外，黃文益提到，目前不乏行道樹因樹穴條件不良，導致樹木竄根破壞人行道，建議市府能參考新加坡「行道樹綠化準則」並要求所有設備皆需遠離樹心約兩公尺。黃文益也直指，目前高雄中華路、河南路或六合路的六合公園，均出現路樹與變電箱緊鄰的公安危機，一但路樹竄根影響地基，變電箱有可能受影響而騰空，萬一颱風來襲，這絕對是公安疑慮，而樹木不盡快移植，屆時就是大停電，公園處應優先處置這類路樹，路樹與變電箱不能結合，就該分手給它新環境，以免影響居民用電。除了關心路樹潛在的公安問題之外，黃文益也關心高雄市大同社會住宅，因該社宅由警察宿舍改建而成，缺乏後陽台空間晾衣物所致的市容問題，並呼籲市府，基於大同社宅對面是前金國小，又緊鄰愛河等熱門觀光景點，建議在建築法規允許之下爲大同社宅增建格柵，讓居民在兼顧通風與美觀的前提下，繼續曬衣。對此，都發局局長吳文彥回，會親自前往溝通，看採格柵或以裝置藝術方式予以遮蔽。